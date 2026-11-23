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Крым получит 12 миллионов рублей на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний

Крым получит 12 миллионов рублей на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний - РИА Новости Крым, 23.11.2026

Крым получит 12 миллионов рублей на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний

Правительство России дополнительно выделит Крыму 12 миллионов рублей на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений у пациентов высокого... РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T13:55

2026-11-23T13:55

2026-11-23T13:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Правительство России дополнительно выделит Крыму 12 миллионов рублей на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений у пациентов высокого риска. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.В понедельник правительство РФ приняло решение распределить более 600 миллионов рублей на лекарственное обеспечение граждан с высоким риском инфарктов, инсультов, других осложнений, связанных с сердечно-сосудистой системой. Средства получат 11 субъектов РФ, в том числе Крым.Он напомнил, что люди, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт, а также сложные операции на сердце, на протяжении двух лет после заболевания имеют право на льготное лекарственное обеспечение в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Передвижные аптечные пункты появятся в двух регионах РФРоссийские ученые научат иммунную систему уничтожать клетки опухолиВакцина от рака избавила первого пациента от метастазов – академик Гинцбург

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, медицина, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, здоровье