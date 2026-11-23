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Крым получит 12 миллионов рублей на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний
Крым получит 12 миллионов рублей на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний - РИА Новости Крым, 23.11.2026
Крым получит 12 миллионов рублей на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний
Правительство России дополнительно выделит Крыму 12 миллионов рублей на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений у пациентов высокого... РИА Новости Крым, 23.11.2026
2026-11-23T13:55
2026-11-23T13:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Правительство России дополнительно выделит Крыму 12 миллионов рублей на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений у пациентов высокого риска. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.В понедельник правительство РФ приняло решение распределить более 600 миллионов рублей на лекарственное обеспечение граждан с высоким риском инфарктов, инсультов, других осложнений, связанных с сердечно-сосудистой системой. Средства получат 11 субъектов РФ, в том числе Крым.Он напомнил, что люди, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт, а также сложные операции на сердце, на протяжении двух лет после заболевания имеют право на льготное лекарственное обеспечение в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Передвижные аптечные пункты появятся в двух регионах РФРоссийские ученые научат иммунную систему уничтожать клетки опухолиВакцина от рака избавила первого пациента от метастазов – академик Гинцбург
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новости крыма, медицина, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, здоровье
Крым получит 12 миллионов рублей на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний
Крыму выделят 12 миллионов рублей на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний