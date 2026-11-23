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Кабмин направил 600 миллионов рублей на медикаменты в 11 регионах России
Кабмин направил 600 миллионов рублей на медикаменты в 11 регионах России - РИА Новости Крым, 23.11.2026
Кабмин направил 600 миллионов рублей на медикаменты в 11 регионах России
На лекарственное обеспечение россиян в 2026 году предусмотрено 11 миллиардов рублей. Более 600 миллионов Кабмин РФ распределил на медикаменты в 11 субъектах,... РИА Новости Крым, 23.11.2026
2026-11-23T11:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. На лекарственное обеспечение россиян в 2026 году предусмотрено 11 миллиардов рублей. Более 600 миллионов Кабмин РФ распределил на медикаменты в 11 субъектах, сообщил на оперативном совещании с вице-премьерами заявил председатель Правительства Михаил Мишустин.Премьер-министр отметил, что решение направлено на лекарственное обеспечение тех, у кого высокий риск инфарктов, инсультов, других осложнений, связанных с сердечно-сосудистой системой. Для достижения хороших результатов лечения им требуется продолжительный или даже постоянный прием препаратов, которые в ряде случаев предоставляются бесплатно – в рамках соответствующего федерального проекта, уточнил Мишустин.Ранее сообщалось, что за 9 месяцев 2026 года на финансирование социально-культурной сферы Крыма направлено 82,8 млрд рублей. Это на 7,3 млрд рублей больше, чем год назад. Финансирование здравоохранения (почти 25 млрд рублей) увеличилось по сравнению с 2025 годом более чем на 1 млрд рублей, или на 4,4%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, правительство россии, медицина, лекарства, здравоохранение в россии
Кабмин направил 600 миллионов рублей на медикаменты в 11 регионах России
11 миллиардов рублей на лекарственное обеспечение направило правительство РФ в 2026 году
11:22 23.11.2026 (обновлено: 11:33 23.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. На лекарственное обеспечение россиян в 2026 году предусмотрено 11 миллиардов рублей. Более 600 миллионов Кабмин РФ распределил на медикаменты в 11 субъектах, сообщил на оперативном совещании с вице-премьерами заявил председатель Правительства Михаил Мишустин.
"В текущем году в бюджете на лекарственное обеспечение предусмотрено свыше 11 миллиардов рублей. И сегодня мы распределим более 600 миллионов рублей из запланированных ресурсов. Эти средства позволят обеспечить необходимыми лекарствами еще 42 тысячи человек в 11 субъектах Российской Федерации", – приводит слова Мишустина пресс-служба Правительства.
Премьер-министр отметил, что решение направлено на лекарственное обеспечение тех, у кого высокий риск инфарктов, инсультов, других осложнений, связанных с сердечно-сосудистой системой. Для достижения хороших результатов лечения им требуется продолжительный или даже постоянный прием препаратов, которые в ряде случаев предоставляются бесплатно – в рамках соответствующего федерального проекта, уточнил Мишустин.
Ранее сообщалось, что за 9 месяцев 2026 года на финансирование социально-культурной сферы Крыма направлено 82,8 млрд рублей. Это на 7,3 млрд рублей больше, чем год назад. Финансирование здравоохранения (почти 25 млрд рублей) увеличилось
по сравнению с 2025 годом более чем на 1 млрд рублей, или на 4,4%.
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