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Иномарка сбила двух подростков на питбайке в Симферополе

Иномарка сбила двух подростков на питбайке в Симферополе - РИА Новости Крым, 23.11.2026

Иномарка сбила двух подростков на питбайке в Симферополе

Водитель легковушки сбил двух подростков на питбайке в Симферополе, пострадавших доставили в больницу. Об этом сообщают МВД по Крыму и прокуратура республики. РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T11:55

2026-11-23T11:55

2026-11-23T11:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Водитель легковушки сбил двух подростков на питбайке в Симферополе, пострадавших доставили в больницу. Об этом сообщают МВД по Крыму и прокуратура республики.ДТП произошло накануне днем на улице Кечкеметская.Пострадали 14-летний подросток, управлявший питбайком, и пассажир – его сверстник. Они получили телесные повреждения, их доставили в больницу.Прокуратура Крыма контролирует ход проверки обстоятельств ДТП.В отношении законного представителя одного из подростков составлен админпротокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму иномарка врезалась в столб и перевернулась – ребенок в больнице Двое детей на питбайке врезались в машину - оба в реанимации Подросток пострадал при столкновении двух мопедов в Крыму

https://crimea.ria.ru/20260617/zapret-na-mototekhniku-v-krymu--ekspert-otsenil-neobkhodimost-1156939776.html

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