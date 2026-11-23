https://crimea.ria.ru/20261123/inomarka-sbila-dvukh-podrostkov-na-pitbayke-v-simferopole-1161297681.html
Иномарка сбила двух подростков на питбайке в Симферополе
Иномарка сбила двух подростков на питбайке в Симферополе - РИА Новости Крым, 23.11.2026
Иномарка сбила двух подростков на питбайке в Симферополе
Водитель легковушки сбил двух подростков на питбайке в Симферополе, пострадавших доставили в больницу. Об этом сообщают МВД по Крыму и прокуратура республики. РИА Новости Крым, 23.11.2026
2026-11-23T11:55
2026-11-23T11:55
2026-11-23T11:55
симферополь
мвд по республике крым
прокуратура республики крым
происшествия
новости крыма
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/17/1161296997_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d0b9f90e6cb77d4a78a3e8b791b8a550.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Водитель легковушки сбил двух подростков на питбайке в Симферополе, пострадавших доставили в больницу. Об этом сообщают МВД по Крыму и прокуратура республики.ДТП произошло накануне днем на улице Кечкеметская.Пострадали 14-летний подросток, управлявший питбайком, и пассажир – его сверстник. Они получили телесные повреждения, их доставили в больницу.Прокуратура Крыма контролирует ход проверки обстоятельств ДТП.В отношении законного представителя одного из подростков составлен админпротокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму иномарка врезалась в столб и перевернулась – ребенок в больнице Двое детей на питбайке врезались в машину - оба в реанимации Подросток пострадал при столкновении двух мопедов в Крыму
https://crimea.ria.ru/20260617/zapret-na-mototekhniku-v-krymu--ekspert-otsenil-neobkhodimost-1156939776.html
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/17/1161296997_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_acbe21ac072ba9f03c599d53bd540cfc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, мвд по республике крым, прокуратура республики крым, происшествия, новости крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе
Иномарка сбила двух подростков на питбайке в Симферополе
В Крыму иномарка врезалась в питбайк – пострадали два подростка