https://crimea.ria.ru/20261123/garantii-bezopasnosti-ukraine-kakoy-variant-podderzhit-tramp-1161296477.html

Гарантии безопасности Украине: какой вариант поддержит Трамп

Гарантии безопасности Украине: какой вариант поддержит Трамп - РИА Новости Крым, 23.11.2026

Гарантии безопасности Украине: какой вариант поддержит Трамп

Президент США Дональд Трамп поддержит только конкретные, надежные и документально закрепленные гарантии безопасности Украине, которые снижают вероятность новой... РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T12:22

2026-11-23T12:22

2026-11-23T12:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп поддержит только конкретные, надежные и документально закрепленные гарантии безопасности Украине, которые снижают вероятность новой войны и вовлечение в нее США. Об этом заявил спецпосланник главы Белого дома Джаред Кушнер.По его словам, Трамп готов рассмотреть для Украины гарантии безопасности, аналогичные статье 5 договора НАТО."Готовность России обсуждать такие гарантии – важный шаг вперед и потенциальный признак того, что она серьезно настроена на мир", – отметил спецпосланник американского лидера.Он подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины нельзя окончательно согласовать в отрыве от послевоенной архитектуры европейской безопасности. Эти два вопроса необходимо рассматривать вместе.В ближайшие недели США намерены обсуждать новую архитектуру безопасности с Украиной, европейскими партнерами и Россией, добавил он.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что РФ предложила представителям Евросоюза приехать в Москву для того, чтобы понять их позицию с целью продолжить переговоры по украинскому урегулированию и архитектуре безопасности в целом.По словам российского лидера, РФ стремится к завершению конфликта и достижению прочного и долгосрочного мира, однако Украина и Европа на данный момент не готовы к компромиссам по урегулированию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал украинцев подумать о будущем своих детей Трамп призвал Европу и Украину заключить мир с Россией – СМИ Нужен очень резкий шаг: что значит призыв Трампа к Европе и Украине о мире с РФ

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украина, безопасность, россия, нато, сша, джаред кушнер, дональд трамп, политика, новости