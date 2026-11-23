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Гарантии безопасности Украине: какой вариант поддержит Трамп
Гарантии безопасности Украине: какой вариант поддержит Трамп - РИА Новости Крым, 23.11.2026
Гарантии безопасности Украине: какой вариант поддержит Трамп
Президент США Дональд Трамп поддержит только конкретные, надежные и документально закрепленные гарантии безопасности Украине, которые снижают вероятность новой... РИА Новости Крым, 23.11.2026
2026-11-23T12:22
2026-11-23T12:22
2026-11-23T12:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп поддержит только конкретные, надежные и документально закрепленные гарантии безопасности Украине, которые снижают вероятность новой войны и вовлечение в нее США. Об этом заявил спецпосланник главы Белого дома Джаред Кушнер.По его словам, Трамп готов рассмотреть для Украины гарантии безопасности, аналогичные статье 5 договора НАТО."Готовность России обсуждать такие гарантии – важный шаг вперед и потенциальный признак того, что она серьезно настроена на мир", – отметил спецпосланник американского лидера.Он подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины нельзя окончательно согласовать в отрыве от послевоенной архитектуры европейской безопасности. Эти два вопроса необходимо рассматривать вместе.В ближайшие недели США намерены обсуждать новую архитектуру безопасности с Украиной, европейскими партнерами и Россией, добавил он.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что РФ предложила представителям Евросоюза приехать в Москву для того, чтобы понять их позицию с целью продолжить переговоры по украинскому урегулированию и архитектуре безопасности в целом.По словам российского лидера, РФ стремится к завершению конфликта и достижению прочного и долгосрочного мира, однако Украина и Европа на данный момент не готовы к компромиссам по урегулированию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал украинцев подумать о будущем своих детей Трамп призвал Европу и Украину заключить мир с Россией – СМИ Нужен очень резкий шаг: что значит призыв Трампа к Европе и Украине о мире с РФ
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украина, безопасность, россия, нато, сша, джаред кушнер, дональд трамп, политика, новости
Гарантии безопасности Украине: какой вариант поддержит Трамп
Кушнер озвучил позицию Трампа по гарантиям безопасности Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп поддержит только конкретные, надежные и документально закрепленные гарантии безопасности Украине, которые снижают вероятность новой войны и вовлечение в нее США. Об этом заявил спецпосланник главы Белого дома Джаред Кушнер.
"Мы стремимся к будущему, в котором Украина будет в безопасности, Европа станет сильнее, Россия будет уверена, что НАТО не стремится к конфронтации, а НАТО и его партнеры будут уверены, что Россия будет уважать суверенитет и безопасность своих соседей", – написал Кушнер в соцсети Х.
По его словам, Трамп готов рассмотреть для Украины гарантии безопасности, аналогичные статье 5 договора НАТО.
"Готовность России обсуждать такие гарантии – важный шаг вперед и потенциальный признак того, что она серьезно настроена на мир", – отметил спецпосланник американского лидера.
Он подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины нельзя окончательно согласовать в отрыве от послевоенной архитектуры европейской безопасности. Эти два вопроса необходимо рассматривать вместе.
Гарантии должны быть конкретными, надежными и документально закрепленными, а любые предложения должен одобрить Трамп с учетом конституционных процедур и роли Конгресса.
В ближайшие недели США намерены обсуждать новую архитектуру безопасности с Украиной, европейскими партнерами и Россией, добавил он.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что РФ предложила представителям Евросоюза приехать в Москву
для того, чтобы понять их позицию с целью продолжить переговоры по украинскому урегулированию и архитектуре безопасности в целом.
По словам российского лидера, РФ стремится к завершению конфликта и достижению прочного и долгосрочного мира, однако Украина и Европа на данный момент не готовы к компромиссам
по урегулированию.
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