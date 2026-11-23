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Экстренные службы Ялты призвали не выходить на набережную из-за шторма
Экстренные службы Ялты призвали не выходить на набережную из-за шторма - РИА Новости Крым, 23.11.2026
Экстренные службы Ялты призвали не выходить на набережную из-за шторма
В Ялте объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Ялты. РИА Новости Крым, 23.11.2026
2026-11-23T13:43
2026-11-23T13:43
2026-11-23T13:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В Ялте объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Ялты.В службе призвали граждан не выходить на нижние набережные и берегоукрепительные сооружения, отказаться от выхода в море, уделить внимание пожилым людям и детям.В экстренной ситуации необходимо звонить на прямые номера ЕДДС Ялты +79789014112, +7(3654)239383, или на единый номер вызова экстренных оперативных служб 112.В Севастополе днем в понедельник ожидаются порывы юго-западного ветра до 17–22 м/с, а также дождь. Ранее в республиканском главке МЧС России также сообщали, что сильные дожди с холодным штормовым ветром пройдут в Крыму 23 и 24 ноября, объявлено экстренное предупреждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте ураган повалил кедр и дубШторм в Севастополе: ветер повалил дерево на светофорВ Симферополе два бетонных столба упали на автомобили
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Экстренные службы Ялты призвали не выходить на набережную из-за шторма
В Ялте шторм – экстренные службы призвали соблюдать меры безопасности