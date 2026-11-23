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Движение метро через Южный мост в Киеве остановлено до конца года

Движение метро через Южный мост в Киеве остановлено до конца года - РИА Новости Крым, 23.11.2026

Движение метро через Южный мост в Киеве остановлено до конца года

Движение метро через Южный мост в Киеве не возобновится до Нового года. Об этом заявил глава Дарницкой районной администрации Александр Ковтунов. РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T12:54

2026-11-23T12:54

2026-11-23T12:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Движение метро через Южный мост в Киеве не возобновится до Нового года. Об этом заявил глава Дарницкой районной администрации Александр Ковтунов.По его словам, повреждены именно те конструкции, по которым проходит линия метро.20 ноября сообщалось, что в Киеве в результате мощных взрывов повреждены Дарницкий, Подольско-Воскресенский и Южный мосты.Также в ночь на пятницу в Киеве прогремели несколько серий мощных взрывов. В разных районах города вспыхнули сильные пожары. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в результате мощных взрывов повреждены Дарницкий, Подольско-Воскресенский и Южный мосты. Движение частично приостановлено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине сегодня: разбита ТЭС и электроподстанцииСущественно повреждено оборудование: остановлена украинская ТЭС13 мощных ударов по Украине: что разбито за неделю

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, мост, метро, новости, удары по украине