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Дополнительное энергетическое оборудование направят в Крым и Севастополь
Дополнительное энергетическое оборудование направят в Крым и Севастополь - РИА Новости Крым, 23.11.2026
Дополнительное энергетическое оборудование направят в Крым и Севастополь
Республика Крым, Севастополь, Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области получат дополнительное энергетическое оборудование. Об... РИА Новости Крым, 23.11.2026
2026-11-23T11:35
2026-11-23T11:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Республика Крым, Севастополь, Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области получат дополнительное энергетическое оборудование. Об этом сообщил министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев на совещании, посвященном текущей ситуации в энергетическом комплексе данных регионов.В совещании приняли участие представители Минпромторга России, Минстроя России, региональных органов власти, компаний отрасли, а также ресурсоснабжающих и подрядных организаций.В частности, обсуждался вопрос поставки дополнительного энергетического оборудования и формирования запасов топлива и материально-технических ресурсов, необходимых для повышения устойчивости работы энергетической инфраструктуры.На отдельном контроле Минэнерго России находится вопрос прохождения осенне-зимнего периода с учетом оперативной обстановки, уточнили в пресс-службе.Ранее председатель Государственного совета республики Владимир Константинов заявил, что работа по стабилизации энергоснабжения Крыма ведется круглосуточно и под контролем федеральных и региональных властей, есть надежда, что в ближайшее время ситуация стабилизируется.13 ноября губернатор Севастополя отмечал, что ситуация с электроснабжением в городе остается тяжелой. Из-за ремонтных работ на магистральных сетях и повреждений энергетической инфраструктуры за пределами региона в город периодически не поступает от 25 до 50% необходимой мощности.Также глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что гарантированных графиков подачи электроэнергии на полуострове сегодня нет и быть не может из-за меняющейся обстановки. На всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали объекты энергетики ДНР – обесточены почти 280 тысяч абонентовВ Севастополе ввели графики подачи света "2 через 6" часовВ Крыму еще несколько районов остались без света
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости крыма, новости севастополя, крым, севастополь, энергетика, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), минпромторг рф, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф), новые регионы россии, новости, россия
Дополнительное энергетическое оборудование направят в Крым и Севастополь
Крым и Севастополь получат дополнительное энергетическое оборудование
11:35 23.11.2026 (обновлено: 11:38 23.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Республика Крым, Севастополь, Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области получат дополнительное энергетическое оборудование. Об этом сообщил министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев на совещании, посвященном текущей ситуации в энергетическом комплексе данных регионов.
"Уделяем особое внимание приграничным и воссоединенным регионам, особенно в условиях непростой оперативной обстановки. Наша главная задача – своевременно определить потребности регионов в поддержке со стороны федерального центра и обеспечить ее оказание", – приводит слова Цивилева пресс-служба Минэнерго РФ.
В совещании приняли участие представители Минпромторга России, Минстроя России, региональных органов власти, компаний отрасли, а также ресурсоснабжающих и подрядных организаций.
В частности, обсуждался вопрос поставки дополнительного энергетического оборудования и формирования запасов топлива и материально-технических ресурсов, необходимых для повышения устойчивости работы энергетической инфраструктуры.
На отдельном контроле Минэнерго России находится вопрос прохождения осенне-зимнего периода с учетом оперативной обстановки, уточнили в пресс-службе.
Ранее председатель Государственного совета республики Владимир Константинов заявил
, что работа по стабилизации энергоснабжения Крыма ведется круглосуточно и под контролем федеральных и региональных властей, есть надежда, что в ближайшее время ситуация стабилизируется.
13 ноября губернатор Севастополя отмечал
, что ситуация с электроснабжением в городе остается тяжелой. Из-за ремонтных работ на магистральных сетях и повреждений энергетической инфраструктуры за пределами региона в город периодически не поступает от 25 до 50% необходимой мощности.
Также глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что гарантированных графиков
подачи электроэнергии на полуострове сегодня нет и быть не может из-за меняющейся обстановки. На всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии
.
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