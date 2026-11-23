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Дополнительное энергетическое оборудование направят в Крым и Севастополь

Дополнительное энергетическое оборудование направят в Крым и Севастополь - РИА Новости Крым, 23.11.2026

Дополнительное энергетическое оборудование направят в Крым и Севастополь

Республика Крым, Севастополь, Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области получат дополнительное энергетическое оборудование. Об... РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T11:35

2026-11-23T11:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Республика Крым, Севастополь, Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области получат дополнительное энергетическое оборудование. Об этом сообщил министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев на совещании, посвященном текущей ситуации в энергетическом комплексе данных регионов.В совещании приняли участие представители Минпромторга России, Минстроя России, региональных органов власти, компаний отрасли, а также ресурсоснабжающих и подрядных организаций.В частности, обсуждался вопрос поставки дополнительного энергетического оборудования и формирования запасов топлива и материально-технических ресурсов, необходимых для повышения устойчивости работы энергетической инфраструктуры.На отдельном контроле Минэнерго России находится вопрос прохождения осенне-зимнего периода с учетом оперативной обстановки, уточнили в пресс-службе.Ранее председатель Государственного совета республики Владимир Константинов заявил, что работа по стабилизации энергоснабжения Крыма ведется круглосуточно и под контролем федеральных и региональных властей, есть надежда, что в ближайшее время ситуация стабилизируется.13 ноября губернатор Севастополя отмечал, что ситуация с электроснабжением в городе остается тяжелой. Из-за ремонтных работ на магистральных сетях и повреждений энергетической инфраструктуры за пределами региона в город периодически не поступает от 25 до 50% необходимой мощности.Также глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что гарантированных графиков подачи электроэнергии на полуострове сегодня нет и быть не может из-за меняющейся обстановки. На всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали объекты энергетики ДНР – обесточены почти 280 тысяч абонентовВ Севастополе ввели графики подачи света "2 через 6" часовВ Крыму еще несколько районов остались без света

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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