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Боевики Киева снова бьют по домам в ЛНР: ранены трое детей

Боевики Киева снова бьют по домам в ЛНР: ранены трое детей - РИА Новости Крым, 23.11.2026

Боевики Киева снова бьют по домам в ЛНР: ранены трое детей

Один человек погиб и еще шестеро, в том числе трое детей, ранены ударами боевиков ВСУ по жилым домам и автомобилям в Луганской Народной Республике. Об этом... РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T12:43

2026-11-23T12:43

2026-11-23T12:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще шестеро, в том числе трое детей, ранены ударами боевиков ВСУ по жилым домам и автомобилям в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.Кроме того, ночью в Белокуракинском муниципальном округе неонацисты ударили по жилому дому, где спала семья. Из-за атаки ранены 13-летняя девочка и трое взрослых. Еще один удар боевики нанесли по придомовой территории – пострадали 15-летний и 16-летний подростки.Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь, добавил Пасечник.Также враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры республики. Обесточены порядка 160 тысяч потребителей в Северодонецкой агломерации.В ночь на пятницу ВСУ атаковали жилые дома в поселке Юбилейное ЛНР. В одном из домов обрушились бетонные перекрытия между подъездами. Первоначально сообщалось, что погибли три человека, еще шестеро получили ранения. В субботу из-под завалов извлекли тела еще трех погибших, в том числе 13-летней девочки. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб и двое ранены при атаке ВСУ на Пермский крайВСУ вновь атаковали резервуары для хранения нефти в ТатарстанеЛантратова направит обращение в ООН из-за гибели людей в ЛНР

луганская народная республика (лнр)

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новости, луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу