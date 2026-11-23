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Били ракетами и дронами более шести часов: Новошахтинский НПЗ приостановил работу
Били ракетами и дронами более шести часов: Новошахтинский НПЗ приостановил работу - РИА Новости Крым, 23.11.2026
Били ракетами и дронами более шести часов: Новошахтинский НПЗ приостановил работу
Новошахтинский завод нефтепродуктов (НЗНП) приостановил работу после массированной продолжительной атаки на предприятие беспилотниками и ракетами. Об этом... РИА Новости Крым, 23.11.2026
2026-11-23T13:12
2026-11-23T13:12
2026-11-23T13:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Новошахтинский завод нефтепродуктов (НЗНП) приостановил работу после массированной продолжительной атаки на предприятие беспилотниками и ракетами. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.Экстренные службы на месте происшествия ведут работы по локализации последствий атаки, добавил Слюсарь.Утром в понедельник власти Татарстана сообщили об атаке дронов на резервуары для хранения нефти близ Альметьевска. Погибших и пострадавших нет, в результате продолжительного налета есть повреждения нескольких объектов.Массированной вражеской атаке также подвергся Пермский край. Из-за ударов погиб один и ранены два человека, также поврежден промышленный объект.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики Киева снова бьют по домам в ЛНР: ранены трое детей17 беспилотников сбили за неделю над СевастополемНа Кубани из-за атаки БПЛА повреждены 19 домов
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новости, ростовская область, новошахтинск, нпз, юрий слюсарь, происшествия, атаки всу
Били ракетами и дронами более шести часов: Новошахтинский НПЗ приостановил работу
Новошахтинский НПЗ в Ростовской области приостановил работу после массированной атаки ВСУ
13:12 23.11.2026 (обновлено: 13:21 23.11.2026)