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Били ракетами и дронами более шести часов: Новошахтинский НПЗ приостановил работу

Били ракетами и дронами более шести часов: Новошахтинский НПЗ приостановил работу - РИА Новости Крым, 23.11.2026

Били ракетами и дронами более шести часов: Новошахтинский НПЗ приостановил работу

Новошахтинский завод нефтепродуктов (НЗНП) приостановил работу после массированной продолжительной атаки на предприятие беспилотниками и ракетами. Об этом... РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T13:12

2026-11-23T13:12

2026-11-23T13:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Новошахтинский завод нефтепродуктов (НЗНП) приостановил работу после массированной продолжительной атаки на предприятие беспилотниками и ракетами. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.Экстренные службы на месте происшествия ведут работы по локализации последствий атаки, добавил Слюсарь.Утром в понедельник власти Татарстана сообщили об атаке дронов на резервуары для хранения нефти близ Альметьевска. Погибших и пострадавших нет, в результате продолжительного налета есть повреждения нескольких объектов.Массированной вражеской атаке также подвергся Пермский край. Из-за ударов погиб один и ранены два человека, также поврежден промышленный объект.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики Киева снова бьют по домам в ЛНР: ранены трое детей17 беспилотников сбили за неделю над СевастополемНа Кубани из-за атаки БПЛА повреждены 19 домов

ростовская область

новошахтинск

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новости, ростовская область, новошахтинск, нпз, юрий слюсарь, происшествия, атаки всу