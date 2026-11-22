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ВСУ атаковали объекты энергетики ДНР – обесточены почти 280 тысяч абонентов
ВСУ атаковали объекты энергетики ДНР – обесточены почти 280 тысяч абонентов - РИА Новости Крым, 22.11.2026
ВСУ атаковали объекты энергетики ДНР – обесточены почти 280 тысяч абонентов
ВСУ в ночь на воскресенье. 22 ноября, массированно атаковали энергоинфраструктуру ДНР – нарушено электроснабжение значительной части региона. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 22.11.2026
2026-11-22T11:05
2026-11-22T11:05
2026-11-22T11:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ в ночь на воскресенье. 22 ноября, массированно атаковали энергоинфраструктуру ДНР – нарушено электроснабжение значительной части региона. Об этом заявил председатель правительства ДНР Андрей Чертков в своем канале в МАКС.Под ударом оказались и сами энергетики – к счастью, никто из специалистов не пострадал.По оперативным данным на утро, частично обесточены Донецк, Макеевка, Мариуполь, Енакиево, Дебальцево, Торез и Снежное, а также населенные пункты в Волновахском, Амвросиевском, Тельмановском, Ясиноватском и Володарском муниципальны округах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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донецкая народная республика (днр), энергетика, электроэнергия, электричество, электросети, новости, отключение электроэнергии
ВСУ атаковали объекты энергетики ДНР – обесточены почти 280 тысяч абонентов
После удара ВСУ по объектам энергетики в ДНР обесточены почти 280 тысяч абонентов
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ в ночь на воскресенье. 22 ноября, массированно атаковали энергоинфраструктуру ДНР – нарушено электроснабжение значительной части региона. Об этом заявил председатель правительства ДНР Андрей Чертков в своем канале в МАКС.
"Противник ночью предпринял массированную целенаправленную атаку на энергетическую инфраструктуру Республики. Под ударом оказались сразу несколько объектов. В результате нарушено электроснабжение значительной части региона – к новым отключениям добавились последствия предыдущих повреждений", – написал он.
Под ударом оказались и сами энергетики – к счастью, никто из специалистов не пострадал.
По оперативным данным на утро, частично обесточены Донецк, Макеевка, Мариуполь, Енакиево, Дебальцево, Торез и Снежное, а также населенные пункты в Волновахском, Амвросиевском, Тельмановском, Ясиноватском и Володарском муниципальны округах.
"Без электроснабжения остаются более 279 тысяч бытовых абонентов. Несмотря на сохраняющуюся угрозу повторных атак, энергетики уже работают над устранением повреждений", – проинформировал председатель правительства ДНР.
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