https://crimea.ria.ru/20261122/vsu-atakovali-obekty-energetiki-dnr--obestocheny-pochti-280-tysyach-abonentov-1161276149.html

ВСУ атаковали объекты энергетики ДНР – обесточены почти 280 тысяч абонентов

ВСУ атаковали объекты энергетики ДНР – обесточены почти 280 тысяч абонентов - РИА Новости Крым, 22.11.2026

ВСУ атаковали объекты энергетики ДНР – обесточены почти 280 тысяч абонентов

ВСУ в ночь на воскресенье. 22 ноября, массированно атаковали энергоинфраструктуру ДНР – нарушено электроснабжение значительной части региона. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 22.11.2026

2026-11-22T11:05

2026-11-22T11:05

2026-11-22T11:05

донецкая народная республика (днр)

энергетика

электроэнергия

электричество

электросети

новости

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ в ночь на воскресенье. 22 ноября, массированно атаковали энергоинфраструктуру ДНР – нарушено электроснабжение значительной части региона. Об этом заявил председатель правительства ДНР Андрей Чертков в своем канале в МАКС.Под ударом оказались и сами энергетики – к счастью, никто из специалистов не пострадал.По оперативным данным на утро, частично обесточены Донецк, Макеевка, Мариуполь, Енакиево, Дебальцево, Торез и Снежное, а также населенные пункты в Волновахском, Амвросиевском, Тельмановском, Ясиноватском и Володарском муниципальны округах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), энергетика, электроэнергия, электричество, электросети, новости, отключение электроэнергии