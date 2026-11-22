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ВС России уничтожили пусковую установку ракет "Нептун"
ВС России уничтожили пусковую установку ракет "Нептун" - РИА Новости Крым, 22.11.2026
ВС России уничтожили пусковую установку ракет "Нептун"
Российские войска уничтожили пусковую установку берегового ракетного комплекса "Нептун". Также ПВО за сутки сбила четыре управляемые авиабомбы и 792... РИА Новости Крым, 22.11.2026
2026-11-22T13:12
2026-11-22T13:12
2026-11-22T13:12
новости сво
противокорабельная ракета "нептун"
удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска уничтожили пусковую установку берегового ракетного комплекса "Нептун". Также ПВО за сутки сбила четыре управляемые авиабомбы и 792 беспилотников. Об этом сообщили в воскресенье в Минобороны России.Также нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам производства, хранения беспилотных летательных аппаратов и площадкам их запуска, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников в 144 районах, отмечено в сообщении.По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 295 284 беспилотных летательных аппарата, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 745 танков и других боевых бронированных машин, 1 797 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 972 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 77 844 единицы специальной военной автомобильной техники.Ранее в воскресенье также сообщалось, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Сосновый Бор в Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:170 украинских беспилотников ликвидировали над регионами РФ за ночьИз фонда мира на оружие: ЕС выделил 1 млрд евро на поставки вооружений КиевуУдары по четырем областям Украины: что поражено
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новости сво, противокорабельная ракета "нептун", удары по украине
ВС России уничтожили пусковую установку ракет "Нептун"
ВС России уничтожили пусковую установку для запуска ракет "Нептун" – Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска уничтожили пусковую установку берегового ракетного комплекса "Нептун". Также ПВО за сутки сбила четыре управляемые авиабомбы и 792 беспилотников. Об этом сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка берегового ракетного комплекса "Нептун", – говорится в сводке.
Также нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам производства, хранения беспилотных летательных аппаратов и площадкам их запуска, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников в 144 районах, отмечено в сообщении.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 792 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – также рассказали в МО РФ.
По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 295 284 беспилотных летательных аппарата, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 745 танков и других боевых бронированных машин, 1 797 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 972 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 77 844 единицы специальной военной автомобильной техники.
Ранее в воскресенье также сообщалось
, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Сосновый Бор в Харьковской области.
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