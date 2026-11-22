https://crimea.ria.ru/20261122/vs-rf-ustanovili-kontrol-esche-nad-odnim-naselennym-punktom-v-kharkovskoy-oblasti-1161277345.html

ВС РФ установили контроль еще над одним населенным пунктом в Харьковской области

ВС РФ установили контроль еще над одним населенным пунктом в Харьковской области - РИА Новости Крым, 22.11.2026

ВС РФ установили контроль еще над одним населенным пунктом в Харьковской области

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Сосновый Бор в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.11.2026

2026-11-22T11:56

2026-11-22T11:56

2026-11-22T12:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Сосновый Бор в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что российские войска освободили населенный пункт Заливное в Запорожской области.Также подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Терсянка в Запорожской области. Сообщалось, что российские военные освободили два населенных пункта в Харьковской и Сумской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять ФАБ-500 разнесли вражеский пункт управления БПЛА на Харьковщине На Украине нанесен удар по порту на границе с Румынией и электростанции "Правобережная"170 украинских беспилотников ликвидировали над регионами РФ за ночь

харьковская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, харьковская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу