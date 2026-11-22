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ВС РФ установили контроль еще над одним населенным пунктом в Харьковской области
ВС РФ установили контроль еще над одним населенным пунктом в Харьковской области - РИА Новости Крым, 22.11.2026
ВС РФ установили контроль еще над одним населенным пунктом в Харьковской области
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Сосновый Бор в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.11.2026
2026-11-22T11:56
2026-11-22T11:56
2026-11-22T12:18
новости сво
харьковская область
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Сосновый Бор в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что российские войска освободили населенный пункт Заливное в Запорожской области.Также подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Терсянка в Запорожской области. Сообщалось, что российские военные освободили два населенных пункта в Харьковской и Сумской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять ФАБ-500 разнесли вражеский пункт управления БПЛА на Харьковщине На Украине нанесен удар по порту на границе с Румынией и электростанции "Правобережная"170 украинских беспилотников ликвидировали над регионами РФ за ночь
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости сво, харьковская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу
ВС РФ установили контроль еще над одним населенным пунктом в Харьковской области
Еще один населенный пункт в Харьковской области перешел под контроль российских войск
11:56 22.11.2026 (обновлено: 12:18 22.11.2026)