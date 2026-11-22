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В воскресенье в Крыму будет дождливо
В воскресенье в Крыму будет дождливо - РИА Новости Крым, 22.11.2026
В воскресенье в Крыму будет дождливо
В воскресенье на всей территории Крыма ожидаются дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 22.11.2026
2026-11-22T00:01
2026-11-22T00:01
2026-11-22T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В воскресенье на всей территории Крыма ожидаются дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами дождь. Ветер ночью юго-западный 6-11 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +10...12.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем дождь. Ветер ночью западный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +11...13.На побережье будет дождливо. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +6...9, днем +11....13.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В воскресенье в Крыму будет дождливо
В Крыму в воскресенье ожидаются дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В воскресенье на всей территории Крыма ожидаются дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В ночные часы без существенных осадков, в дневные местами пройдут дожди. Ветер ночью юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 м/с, днем местами до 15 м/с. В воскресенье температура воздуха ночью +4…9; днем +8…13, в горах +5…7", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами дождь. Ветер ночью юго-западный 6-11 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +10...12.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем дождь. Ветер ночью западный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +11...13.
На побережье будет дождливо. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +6...9, днем +11....13.
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