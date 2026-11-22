https://crimea.ria.ru/20261122/v-tsirke-na-kacheli-s-detmi-rukhnulo-kreplenie-s-oborudovaniem--chp-v-tomske-1161283122.html

В цирке на качели с детьми рухнуло крепление с оборудованием – ЧП в Томске

В цирке на качели с детьми рухнуло крепление с оборудованием – ЧП в Томске - РИА Новости Крым, 22.11.2026

В цирке на качели с детьми рухнуло крепление с оборудованием – ЧП в Томске

Следственное управление СК России по Томской области возбудило уголовное дело по факту происшествия в цирке "Орион" в Томске, где пострадали две девочки четырех РИА Новости Крым, 22.11.2026

2026-11-22T15:31

2026-11-22T15:31

2026-11-22T15:31

новости

томская область

происшествия

цирк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Следственное управление СК России по Томской области возбудило уголовное дело по факту происшествия в цирке "Орион" в Томске, где пострадали две девочки четырех и восьми лет. Об этом сообщили в региональном СК.Ранее в местных пабликах появилась информация, что в цирке "Орион" в Томске крепление со световым оборудованием рухнуло на качели с детьми. Две девочки четырех и восьми лет госпитализированы. ЧП произошло во время 15-минутного антракта – за дополнительную плату детей катали на подвесных качелях под куполом шатра. В этот момент конструкция с прожекторами сорвалась и упала прямо на аттракцион.В рамках расследования озвученной ситуации будет дана надлежащая правовая оценка, проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, добавили в СК.Как сообщили в прокуратуре Томской области, прокурор региона Сергей Ломакин поручил провести проверку обстоятельств случившегося.При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, а ход и результаты проверки поставлены на личный контроль главы регионального надзорного ведомства, добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, что шестилетний ребенок погиб при падении с аттракциона в одном из торгово-разлекательных центров Ивановской области.В начале сентября в Адыгее шестилетний ребенок в экстрим-парке упал с высоты более 50-ти метров и получил различные травм,, сообщали ранее в пресс-службе Следственного управления УСК России по региону.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России усилят безопасность аттракционовВ Детском парке Симферополя обновляют колесо обозренияВ Якутске девочка выпала из кабинки аттракциона

томская область

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новости, томская область, происшествия, цирк