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В цирке на качели с детьми рухнуло крепление с оборудованием – ЧП в Томске
В цирке на качели с детьми рухнуло крепление с оборудованием – ЧП в Томске - РИА Новости Крым, 22.11.2026
В цирке на качели с детьми рухнуло крепление с оборудованием – ЧП в Томске
Следственное управление СК России по Томской области возбудило уголовное дело по факту происшествия в цирке "Орион" в Томске, где пострадали две девочки четырех РИА Новости Крым, 22.11.2026
2026-11-22T15:31
2026-11-22T15:31
2026-11-22T15:31
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томская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Следственное управление СК России по Томской области возбудило уголовное дело по факту происшествия в цирке "Орион" в Томске, где пострадали две девочки четырех и восьми лет. Об этом сообщили в региональном СК.Ранее в местных пабликах появилась информация, что в цирке "Орион" в Томске крепление со световым оборудованием рухнуло на качели с детьми. Две девочки четырех и восьми лет госпитализированы. ЧП произошло во время 15-минутного антракта – за дополнительную плату детей катали на подвесных качелях под куполом шатра. В этот момент конструкция с прожекторами сорвалась и упала прямо на аттракцион.В рамках расследования озвученной ситуации будет дана надлежащая правовая оценка, проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, добавили в СК.Как сообщили в прокуратуре Томской области, прокурор региона Сергей Ломакин поручил провести проверку обстоятельств случившегося.При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, а ход и результаты проверки поставлены на личный контроль главы регионального надзорного ведомства, добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, что шестилетний ребенок погиб при падении с аттракциона в одном из торгово-разлекательных центров Ивановской области.В начале сентября в Адыгее шестилетний ребенок в экстрим-парке упал с высоты более 50-ти метров и получил различные травм,, сообщали ранее в пресс-службе Следственного управления УСК России по региону.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России усилят безопасность аттракционовВ Детском парке Симферополя обновляют колесо обозренияВ Якутске девочка выпала из кабинки аттракциона
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новости, томская область, происшествия, цирк
В цирке на качели с детьми рухнуло крепление с оборудованием – ЧП в Томске
В цирке на качели с детьми рухнуло крепление с оборудованием – ЧП произошло в Томске
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Следственное управление СК России по Томской области возбудило уголовное дело по факту происшествия в цирке "Орион" в Томске, где пострадали две девочки четырех и восьми лет. Об этом сообщили в региональном СК.
Ранее в местных пабликах появилась информация, что в цирке "Орион" в Томске крепление со световым оборудованием рухнуло на качели с детьми. Две девочки четырех и восьми лет госпитализированы. ЧП произошло во время 15-минутного антракта – за дополнительную плату детей катали на подвесных качелях под куполом шатра. В этот момент конструкция с прожекторами сорвалась и упала прямо на аттракцион.
"По поручению руководителя следственного управления СК России по Томской области Д. В. Шермана по данному факту следственным отделом по Кировскому району города Томска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", – говорится в сообщении.
В рамках расследования озвученной ситуации будет дана надлежащая правовая оценка, проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, добавили в СК.
Как сообщили в прокуратуре Томской области, прокурор региона Сергей Ломакин поручил провести проверку обстоятельств случившегося.
"Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства об обеспечении безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних при организации досуга, а также соблюдению правил эксплуатации аттракционов и технического состояния конструкций", – говорится в сообщении.
При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, а ход и результаты проверки поставлены на личный контроль главы регионального надзорного ведомства, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось
, что шестилетний ребенок погиб при падении с аттракциона в одном из торгово-разлекательных центров Ивановской области.
В начале сентября в Адыгее
шестилетний ребенок в экстрим-парке упал с высоты более 50-ти метров и получил различные травм,, сообщали ранее в пресс-службе Следственного управления УСК России по региону.
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