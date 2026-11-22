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В Севастополе закрыли движение на морской линии Радиогорка – Артбухта
В Севастополе закрыли движение на морской линии Радиогорка – Артбухта - РИА Новости Крым, 22.11.2026
В Севастополе закрыли движение на морской линии Радиогорка – Артбухта
В Севастополе из-за непогоды остановили движение морского транспорта на линии Радиогорка – Артбухта. Об этом сообщили в дептрансе города. РИА Новости Крым, 22.11.2026
2026-11-22T07:45
2026-11-22T07:45
2026-11-22T07:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за непогоды остановили движение морского транспорта на линии Радиогорка – Артбухта. Об этом сообщили в дептрансе города.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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В Севастополе закрыли движение на морской линии Радиогорка – Артбухта
В Севастополе закрыли движение на морской линии Радиогорка – Артбухта из-за шторма