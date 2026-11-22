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В Севастополе неделя начнется с очень сильного ветра

В Севастополе неделя начнется с очень сильного ветра - РИА Новости Крым, 22.11.2026

В Севастополе неделя начнется с очень сильного ветра

В Севастополе днем в понедельник ожидаются порывы юго-западного ветра до 17–22 м/с, а также дождь. Об этом сообщили в МЧС России по Севастополю со ссылкой на... РИА Новости Крым, 22.11.2026

2026-11-22T14:55

2026-11-22T14:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе днем в понедельник ожидаются порывы юго-западного ветра до 17–22 м/с, а также дождь. Об этом сообщили в МЧС России по Севастополю со ссылкой на синоптиков.При такой погоде опасно находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП, вблизи рекламных щитов, в горах, в море и у моря, отметили в ведомстве."По возможности откажись от дальних поездок, выходов в море, в горы и в лес, а также от долгих пеших переходов по городу! Не находись на обрывах, причалах и набережных у воды. Следи за пожилыми, маломобильными близкими и детьми, не выпускай домашних животных!" – добавили в МЧС.Также спасатели рекомендуют учитывать при планировании дня, что неблагоприятные метеорологические явления могут вызывать перебои в работе наземного и морского транспорта.Ранее в республиканском главке МЧС России также сообщали, что сильные дожди с холодным штормовым ветром ожидаются в Крыму 23 и 24 ноября, объявлено экстренное предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм в Севастополе: ветер повалил дерево на светофорЛюди и техника готовы к зиме - коммунальщикиВ Симферополе два бетонных столба упали на автомобили

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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