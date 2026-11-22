https://crimea.ria.ru/20261122/v-sevastopole-nedelya-nachnetsya-s-ochen-silnogo-vetra-1161282251.html
В Севастополе неделя начнется с очень сильного ветра
В Севастополе неделя начнется с очень сильного ветра - РИА Новости Крым, 22.11.2026
В Севастополе неделя начнется с очень сильного ветра
В Севастополе днем в понедельник ожидаются порывы юго-западного ветра до 17–22 м/с, а также дождь. Об этом сообщили в МЧС России по Севастополю со ссылкой на... РИА Новости Крым, 22.11.2026
2026-11-22T14:55
2026-11-22T14:55
2026-11-22T14:55
севастополь
новости севастополя
погода
прогноз
мчс севастополя
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/0b/1d/1133171005_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c7865c821d1af1eebacea5aabbf2c1b9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе днем в понедельник ожидаются порывы юго-западного ветра до 17–22 м/с, а также дождь. Об этом сообщили в МЧС России по Севастополю со ссылкой на синоптиков.При такой погоде опасно находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП, вблизи рекламных щитов, в горах, в море и у моря, отметили в ведомстве."По возможности откажись от дальних поездок, выходов в море, в горы и в лес, а также от долгих пеших переходов по городу! Не находись на обрывах, причалах и набережных у воды. Следи за пожилыми, маломобильными близкими и детьми, не выпускай домашних животных!" – добавили в МЧС.Также спасатели рекомендуют учитывать при планировании дня, что неблагоприятные метеорологические явления могут вызывать перебои в работе наземного и морского транспорта.Ранее в республиканском главке МЧС России также сообщали, что сильные дожди с холодным штормовым ветром ожидаются в Крыму 23 и 24 ноября, объявлено экстренное предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм в Севастополе: ветер повалил дерево на светофорЛюди и техника готовы к зиме - коммунальщикиВ Симферополе два бетонных столба упали на автомобили
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/0b/1d/1133171005_145:0:1280:851_1920x0_80_0_0_dd6d4d824d0beff9283efd7b74f4fc65.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, погода, прогноз, мчс севастополя
В Севастополе неделя начнется с очень сильного ветра
МЧС Севастополя: 23 ноября ожидается сильный ветер до 22 м/с
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе днем в понедельник ожидаются порывы юго-западного ветра до 17–22 м/с, а также дождь. Об этом сообщили в МЧС России по Севастополю со ссылкой на синоптиков.
"Сильный ветер завтра в Севастополе! Синоптики сообщают, что днем 23 ноября порывы юго-западного ветра могут достигнуть 17-22 м/с. Также ожидается дождь", – говорится в сообщении.
При такой погоде опасно находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП, вблизи рекламных щитов, в горах, в море и у моря, отметили в ведомстве.
"По возможности откажись от дальних поездок, выходов в море, в горы и в лес, а также от долгих пеших переходов по городу! Не находись на обрывах, причалах и набережных у воды. Следи за пожилыми, маломобильными близкими и детьми, не выпускай домашних животных!" – добавили в МЧС.
Также спасатели рекомендуют учитывать при планировании дня, что неблагоприятные метеорологические явления могут вызывать перебои в работе наземного и морского транспорта.
Ранее в республиканском главке МЧС России также сообщали
, что сильные дожди с холодным штормовым ветром ожидаются в Крыму 23 и 24 ноября, объявлено экстренное предупреждение.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: