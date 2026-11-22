https://crimea.ria.ru/20261122/v-sevastopole-deystvuet-primernyy-grafik-otklyucheniya-sveta-1161275650.html

В Севастополе действует примерный график отключения света

В Севастополе действует примерный график отключения света - РИА Новости Крым, 22.11.2026

В Севастополе действует примерный график отключения света

В Севастополе по команде диспетчера ЧРДУ введен режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 22.11.2026

2026-11-22T09:45

2026-11-22T09:45

2026-11-22T09:45

севастополь

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе по команде диспетчера ЧРДУ введен режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго".По данным компании, до 12:00 электроэнергия будет у 3-й и 4-й очередей, остальные частично отключены. С 12:00 до 15:00 включат 1-ю и 2-ю очереди, остальные отключат. С 15:00 до 18:00 – 3-я и 4-я очереди, с 18:00 до 21:00 – 1-я и 2-я, с 21:00 до 24:00 – снова 3-я и 4-я.Отмечается, что списки адресов по очередям опубликованы на сайте компании в разделе "Официальная информация"."Обстановка в энергосистеме Крыма остается нестабильной. При необходимости диспетчер ЧРДУ может ввести дополнительные ограничения. Обо всех изменениях будем оперативно информировать", – добавили в компании.Ранее в воскресенье в компании "Крымэнерго" сообщали, что 22 ноября в республике продолжают действовать ограничения режима потребления электрической мощности.Перебои с энергоснабжением Республики Крым и Севастополя начались 24 октября, когда вражеские беспилотники ночью атаковали магистральные энергосети за пределами полуострова. В результате удара оба субъекта были обесточены. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, в регионах был введен особый режим.В Крыму и Севастополе из-за недостаточного объема поступающей электроэнергии введены графики подачи света и воды. В городах и райцентрах республики открылись центры содействия населению, где можно зарядить мобильные телефоны в период отсутствия электроэнергии.Еще одна атака на энергообъекты, от которых зависит электроснабжение Крымского полуострова, была предпринята ВСУ в ночь на 4 ноября. В Крыму и Севастополе были введены дополнительные ограничения подачи электроэнергии. Соблюдение графиков отключений света из-за дефицита электроэнергии стало невозможным. В этой ситуации в обоих субъекта были продлены школьные каникулы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Перерасчет за услуги: в каких случаях положен и как получить?В Севастополе подсветят пешеходные переходы в отсутствие электричестваШаг в будущее: в Крыму апробируют солнечные панели и аккумуляторы

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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