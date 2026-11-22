https://crimea.ria.ru/20261122/v-neskolkikh-rayonakh-kryma-snova-ogranichili-podachu-elektroenergii-1161284207.html

В нескольких районах Крыма снова ограничили подачу электроэнергии

В нескольких районах Крыма снова ограничили подачу электроэнергии - РИА Новости Крым, 22.11.2026

В нескольких районах Крыма снова ограничили подачу электроэнергии

Еще в ряде районов Крыма в связи с введенными ограничениями отключена подача электроэнергии. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 22.11.2026

2026-11-22T16:07

2026-11-22T16:07

2026-11-22T16:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Еще в ряде районов Крыма в связи с введенными ограничениями отключена подача электроэнергии. Об этом сообщили в "Крымэнерго".В Первомайском районе света нет в населенных пунктах Правда, Матвеевка, Калинино, Левитановка, Упорное, Пшеничное и частично Арбузово. В Бахчисарайском районе – в Почтовом (частично), Малиновке, Тополях, Приятном Свидании и Новопавловке (частично).В Джанкое и Джанкойском районе без электричества остались десятки улиц и переулков города, а также населенные пункты Антоновка, Апрелевка, Благодатное, Бородино, Многоводное, Нижние Отрожки, Новоконстантиновка, Новопавловка, Новофёдоровка, Озёрки, Перепёлкино, Прозрачное, Просторное, Родное, Светлое, Славянское, Смежное, Стальное, Стефановка, Азовское, Арбузовка, Ближнегородское, Ближнее, Весёлое, Кондратьево, Краснодольное, Ларино, Майское, Находка, Новосельцево, Озёрное, Октябрь, Полевое, Рощино, Рубиновка, Серноводное, Славянка, Советское, Табачное, Тимирязево, Федоровка, Хлебное и Яркое Поле.В Евпатории отключены улицы Интернациональная, Колхозная, Крымская, Профсоюзная, Буслаевых, Приморская, Володарского, Караимская, Героев Десанта, Комиссаровская, Пролетарская, Миллера, Дм. Ульянова, Ефета, Нижняя, Красноармейская, Просмушкиных, Пушкина, Токарева, Революции, В. Дубинина, Комсомольская, Хозяйственная, Краевского, Конституции, З. Космодемьянской, Матросова, Островского, Тимирязева, Якира, 60 Лет Октября, 9 Мая, Новосёловская, Серова, Фрунзе, Аллея Дружбы и прилегающие улицы и переулки.В Белогорске и Белогорском районе электричества нет на улицах Индустриальная, Шоссейная, Мостовая, Продольная и Тимохина, а также в населённых пунктах Криничное, Головановка, Ольховка, Карасевка, Алексеевка, Красноселовка и Пчелиное. В Раздольненском районе – в Раздольном (частично), Ботаническом и Червоном.Кроме того, в Черноморском районе произошло аварийное отключение – без света остались Владимировка и Далекое.В Кировском районе без света Владиславовка, Первомайское(частично), Отважное, Ключевое, Изюмовка (частично).Частично также осталась без света Феодосия."Планируемое время восстановления электроснабжения – 3 часа", – уточнили в "Крымэнерго".Ранее в воскресенье частично отключили свет в Евпатории, Бахчисарайском, Белогорском, Кировском, Раздольненском и Симферопольском районах. Ранее в воскресенье сообщалось, что в Крыму из-из аварий на сети ялтинский регион остался без света, кроме того, в связи с введенными ограничениями отключена подача электроэнергии в Джанкое и окрестных селах, а также в Кировском районе и в Феодосии.Также в воскресенье на предприятии "Крымэнерго" сообщали, что 22 ноября с утра несколько районов Крыма частично остались без света.В Севастополе по команде диспетчера ЧРДУ введен режим временного ограничения электроснабжения, графики временные.В "Крымэнерго" сообщали, что 22 ноября в республике продолжают действовать ограничения режима потребления электрической мощности.Перебои с энергоснабжением Республики Крым и Севастополя начались 24 октября, когда вражеские беспилотники ночью атаковали магистральные энергосети за пределами полуострова. В результате удара оба субъекта были обесточены. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, в регионах был введен особый режим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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белогорский район

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