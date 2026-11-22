https://crimea.ria.ru/20261122/v-krymu-vyrosla-chislennost-volkov-1161256261.html
В Крыму выросла численность волков
В Крыму выросла численность волков - РИА Новости Крым, 22.11.2026
В Крыму выросла численность волков
Численность волков в Крыму без учета федеральных заповедных территорий в 2026 году превысила 200 особей, но в отдельных районах численность хищников за год... РИА Новости Крым, 22.11.2026
2026-11-22T16:27
2026-11-22T16:27
2026-11-22T16:27
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сакский район
джанкойский район
бахчисарайский район
ленинский район
севастополь
ялта
заповедники крыма
минприроды крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Численность волков в Крыму без учета федеральных заповедных территорий в 2026 году превысила 200 особей, но в отдельных районах численность хищников за год выросла в разы, сообщили РИА Новости Крым в минприроды и экологии региона.Годом ранее их число составляло 151, а двумя годами ранее 158 особей, уточнили в ведомстве.Ареал обитания волка в республике Крым охватывает практически всю территорию полуострова, но с разной плотностью популяции в разных районах, заявили в минприроды.Так, по данным ведомства, в Красноперекопском районе численность волков снизилась с 10 в 2024 году до шести в 2025 году. В 2026 году волка в районе не стало. Напротив, по данным минприроды Крыма, наибольшая численность волков отмечена в 2026 году в Сакском районе Крыма – 47 особей, тогда как в 2025-м в районе их было 11, а годом ранее девять.Среди районов с наибольшей численностью хищников в 2026 году также Джанкойский (30 особей), Бахчисарайский и Ленинский районы (по 25 волков).Численность волков в Крыму может как увеличиваться, так и уменьшаться ввиду того, что животные находятся в естественной среде обитания и на них воздействуют различные факторы, отметили в минприроды и экологии. Говорить о заметном росте численности волка на территории республики Крым не приходится, отметили в ведомстве.Ленинский район Крыма – самый большой по площади, Джанкойский и Сакский районы – на втором и третьем месте по размерам территорий. В приведенной статистике не учтены волки, обитающие в ООПТ федерального значения (это прежде всего Ялтинский горно-лесной и Карадагский заповедники). Волки также были замечены в лесной зоне Севастополя, на границе с Ялтинским заповедником, в данной статистике их численность также не учтена.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
красноперекопский район
сакский район
джанкойский район
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красноперекопский район, сакский район, джанкойский район, бахчисарайский район, ленинский район, севастополь, ялта, заповедники крыма, минприроды крыма, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым.
Численность волков в Крыму без учета федеральных заповедных территорий в 2026 году превысила 200 особей, но в отдельных районах численность хищников за год выросла в разы, сообщили РИА Новости Крым
в минприроды и экологии региона.
"По данным мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания по состоянию начало апреля 2026 года численность волка в Крыму составляет 214 особей", – сообщили в минприроды.
Годом ранее их число составляло 151, а двумя годами ранее 158 особей, уточнили в ведомстве.
Ареал обитания волка в республике Крым охватывает практически всю территорию полуострова, но с разной плотностью популяции в разных районах, заявили в минприроды.
Так, по данным ведомства, в Красноперекопском районе численность волков снизилась с 10 в 2024 году до шести в 2025 году. В 2026 году волка в районе не стало. Напротив, по данным минприроды Крыма, наибольшая численность волков отмечена в 2026 году в Сакском районе Крыма – 47 особей, тогда как в 2025-м в районе их было 11, а годом ранее девять.
Среди районов с наибольшей численностью хищников в 2026 году также Джанкойский (30 особей), Бахчисарайский и Ленинский районы (по 25 волков).
Численность волков в Крыму может как увеличиваться, так и уменьшаться ввиду того, что животные находятся в естественной среде обитания и на них воздействуют различные факторы, отметили в минприроды и экологии. Говорить о заметном росте численности волка на территории республики Крым не приходится, отметили в ведомстве.
Ленинский район Крыма – самый большой по площади, Джанкойский и Сакский районы – на втором и третьем месте по размерам территорий. В приведенной статистике не учтены волки, обитающие в ООПТ федерального значения (это прежде всего Ялтинский горно-лесной и Карадагский заповедники). Волки также были замечены в лесной зоне Севастополя, на границе с Ялтинским заповедником, в данной статистике их численность также не учтена.
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