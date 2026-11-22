https://crimea.ria.ru/20261122/v-krymu-otklyucheniya-sveta-zatronuli-esche-ryad-rayonov-1161280530.html

В Крыму отключения света затронули еще ряд районов

В Крыму отключения света затронули еще ряд районов - РИА Новости Крым, 22.11.2026

В Крыму отключения света затронули еще ряд районов

В Евпатории, Бахчисарайском, Белогорском, Кировском, Раздольненском и Симферопольском районах частично отключили электроэнергию. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.11.2026

2026-11-22T13:30

2026-11-22T13:30

2026-11-22T13:30

новости крыма

евпатория

бахчисарайский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В Евпатории, Бахчисарайском, Белогорском, Кировском, Раздольненском и Симферопольском районах частично отключили электроэнергию. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Так, в Бахчисарайском районе подачу света ограничили в Сирени, в Севастопольском районе: Верхнесадовое, Пироговка, Фронтовое.В Белогорском районе без света остались жители сел: Нижние Орешники, Верхние Орешники, Баланово, Курортное, Красногорье.В Раздольненском районе временно обесточены населенные пункты: Славянское, Аврора, Котовское, Стерегущее, Огни, Кукушкино, Нива, Рылеевка, Славное.В Кировском районе сейчас нет света в Золотом Поле, Возрождении, Приветном, Абрикосовке (частично).В Симферопольском районе отключения затронули частично: Краснолесье, Мраморное и Доброе.Кроме того, подача электроэнергии ограничена в Евпатории. Нет света в домах по следующим улицам: Больничная, Рылеева, Вольная, Дальняя, Сельвинского, Желябова, Немичевых, Перовской, Халтурина, Шмидта, Тухачевского, 2ой Гвардейской Армии, Крапоткина, Пестеля, Караимская, Революции, Караева, Лиманная, Симферопольская, Тучина, Училищная и прилегающие улицы и переулки.Ориентировочно, свет отключили также на три часа, добавили в пресс-службе.Ранее в воскресенье сообщалось, что в Крыму из-из аварий на сети ялтинский регион остался без света, кроме того, в связи с введенными ограничениями отключена подача электроэнергии в Джанкое и окрестных селах, а также в Кировском районе и в Феодосии.Также в воскресенье на предприятии "Крымэнерго" сообщали, что 22 ноября с утра несколько районов Крыма частично остались без света.В Севастополе по команде диспетчера ЧРДУ введен режим временного ограничения электроснабжения, графики временные.В "Крымэнерго" сообщали, что 22 ноября в республике продолжают действовать ограничения режима потребления электрической мощности.Перебои с энергоснабжением Республики Крым и Севастополя начались 24 октября, когда вражеские беспилотники ночью атаковали магистральные энергосети за пределами полуострова. В результате удара оба субъекта были обесточены. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, в регионах был введен особый режим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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