https://crimea.ria.ru/20261122/v-krymu-esche-neskolko-rayonov-ostalis-bez-sveta-1161276832.html

В Крыму еще несколько районов остались без света

В Крыму еще несколько районов остались без света - РИА Новости Крым, 22.11.2026

В Крыму еще несколько районов остались без света

В Крыму из-из аварий на сети ялтинский регион остался без света, кроме того, в связи с введенными ограничениями отключена подача электроэнергии в Джанкое и... РИА Новости Крым, 22.11.2026

2026-11-22T12:07

2026-11-22T12:07

2026-11-22T12:07

новости крыма

джанкойский район

юбк

ялта

симеиз

феодосия

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму из-из аварий на сети ялтинский регион остался без света, кроме того, в связи с введенными ограничениями отключена подача электроэнергии в Джанкое и окрестных селах, а также в Кировском районе и в Феодосии. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Крымэнерго".В Джанкое света на будет по улицам: Александровская, Артёма, Беляева, Ватутина, Вишнёвая, Водопроводная, Гагарина, Гастелло, Гоголя, Горького, Дзержинского, Железнодорожная, Интернациональная, Калинина, Карла Маркса, Киевская, Кирова, Красноармейская, Крупской, Крымская, Крымских Партизан, Куйбышева, Кутузова, Ленина, Маяковского, Ново-Александровская, Ново-Садовая, Нахимова, Некрасова, Оборонная, Октябрьская, Орджоникидзе, Парижской Коммуны, Парковая, Первомайская, Почтовая, Проезжая, Пушкина, Розы Люксембург, Садовая, Совхозная, Сивашская, Советская, Солнечная, Толстого, Тополиная, Транспортная, Чапаева, Шевченко, Шмидта, Щорса, Чапичева, Чкалова, Южная, Энгельса, Восточная, Джанкойская, Заводская, Комсомольская, Ломоносова, Маршала Кошевого, Московская, Нестерова, Ново-Садовая, Октябрьская, Островского, Садовая, Приходько, Степная, Ударная, Удовицкого, Фрунзе, Чайковского, Чехова;По переулкам: Волжский, Интернациональный, Карла Маркса, Кирова, Крупской, Кутузова, Ленинградский, Матросова, Нахимова, Ново-Александровский, Октябрьский, Парижской Коммуны, Сквозной, Совхозный, Соколиный, Спортивный, Школьный, Энгельса, Заводской, Комсомольский, Ленина, Лермонтова, Огородний, Островского, Первомайский, Пионерский, Речной, Садовый, Удовицкого, Фабричный, Чехова, а также в тупике Зеленый.В Джанкойском районе без света останутся населенные пункты: Володино, Ермаково, Завет-Ленино, Зелёный Яр, Комсомольское, Копани, Кречетово, Мартыновка, Маслово, Медведевка, Мелководное, Овощное, Островское, Предмостное, Придорожное, Пушкино, Рюмшино, Солёное Озеро, Солонцово, Столбовое, Субботник, Тургенево, Хутор Надежды, Ясная Поляна."Ориентировочное время отключения – 3 часа", – предупредили на предприятии.В городском округе Ялты из-за аварийного отключения также временно не будет света, частично обесточен Симеиз. Для проведения восстановительных работ энергетикам потребуется около трех часов, отметили в пресс-службе.В Феодосии свет отключили на этот же временной промежуток в районе Белого Бассейна, ул. Панова.Ранее в воскресенье на предприятии "Крымэнерго" сообщали, что 22 ноября с утра несколько районов Крыма частично остались без света.Также сообщалось, что в Севастополе по команде диспетчера ЧРДУ введен режим временного ограничения электроснабжения, графики временные.В "Крымэнерго" сообщали, что 22 ноября в республике продолжают действовать ограничения режима потребления электрической мощности.Перебои с энергоснабжением Республики Крым и Севастополя начались 24 октября, когда вражеские беспилотники ночью атаковали магистральные энергосети за пределами полуострова. В результате удара оба субъекта были обесточены. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, в регионах был введен особый режим.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Перерасчет за услуги: в каких случаях положен и как получить?В Севастополе подсветят пешеходные переходы в отсутствие электричестваШаг в будущее: в Крыму апробируют солнечные панели и аккумуляторы

джанкойский район

юбк

ялта

симеиз

феодосия

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новости крыма, джанкойский район, юбк, ялта, симеиз, феодосия, отключение электроэнергии