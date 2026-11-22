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В Херсонской области предприниматели привлекли почти 4 миллиарда рублей
В Херсонской области предприниматели привлекли почти 4 миллиарда рублей - РИА Новости Крым, 22.11.2026
В Херсонской области предприниматели привлекли почти 4 миллиарда рублей
Предприниматели Херсонской области привлекли в свой регион свыше 3,7 млрд рублей с господдержкой. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 22.11.2026
2026-11-22T17:28
2026-11-22T17:28
2026-11-22T17:28
владимир сальдо
херсонская область
инвестиции
господдержка
предпринимательство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Предприниматели Херсонской области привлекли в свой регион свыше 3,7 млрд рублей с господдержкой. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.По его словам, бизнесу доступны льготные кредиты и микрозаймы. При нехватке залога получить финансирование помогают поручительства Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций. Благодаря этому предприятия могут запустить проект, на который собственных средств пока недостаточно, отметил губернатор."Предпринимателям, которые готовят новые проекты, советую обратиться в областной центр "Мой бизнес". Там помогут подобрать подходящую меру поддержки и разобраться с оформлением заявки", – добавил Сальдо.Ранее сообщалось, что Республика Крым и город Севастополь получат дополнительные 350 миллионов рублей на оказание мер поддержки малому и среднему бизнесу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму еще 70 ветеранов СВО и их семьи изучили основы бизнесаВ Севастополе продлен срок подачи заявок на субсидии для турбизнесаВ Крыму 12 сельхозпроектов получат гранты на 104 миллиона рублей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир сальдо, херсонская область, инвестиции, господдержка, предпринимательство
В Херсонской области предприниматели привлекли почти 4 миллиарда рублей
В Херсонской области бизнес привлек почти 4 миллиарда рублей с господдержкой – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Предприниматели Херсонской области привлекли в свой регион свыше 3,7 млрд рублей с господдержкой. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Бизнес Херсонской области привлек более 3,7 млрд рублей с господдержкой. За девять месяцев 2026 года объем привлеченных средств вырос в 13,1 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это деньги, которые предприниматели могут вложить в оборудование и расширение своего дела", – написал Сальдо в своем канале в МАКС.
По его словам, бизнесу доступны льготные кредиты и микрозаймы. При нехватке залога получить финансирование помогают поручительства Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций. Благодаря этому предприятия могут запустить проект, на который собственных средств пока недостаточно, отметил губернатор.
"Предпринимателям, которые готовят новые проекты, советую обратиться в областной центр "Мой бизнес". Там помогут подобрать подходящую меру поддержки и разобраться с оформлением заявки", – добавил Сальдо.
Ранее сообщалось
, что Республика Крым и город Севастополь получат дополнительные 350 миллионов рублей на оказание мер поддержки малому и среднему бизнесу.
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