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В Херсонской области предприниматели привлекли почти 4 миллиарда рублей

В Херсонской области предприниматели привлекли почти 4 миллиарда рублей - РИА Новости Крым, 22.11.2026

В Херсонской области предприниматели привлекли почти 4 миллиарда рублей

Предприниматели Херсонской области привлекли в свой регион свыше 3,7 млрд рублей с господдержкой. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 22.11.2026

2026-11-22T17:28

2026-11-22T17:28

2026-11-22T17:28

владимир сальдо

херсонская область

инвестиции

господдержка

предпринимательство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Предприниматели Херсонской области привлекли в свой регион свыше 3,7 млрд рублей с господдержкой. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.По его словам, бизнесу доступны льготные кредиты и микрозаймы. При нехватке залога получить финансирование помогают поручительства Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций. Благодаря этому предприятия могут запустить проект, на который собственных средств пока недостаточно, отметил губернатор."Предпринимателям, которые готовят новые проекты, советую обратиться в областной центр "Мой бизнес". Там помогут подобрать подходящую меру поддержки и разобраться с оформлением заявки", – добавил Сальдо.Ранее сообщалось, что Республика Крым и город Севастополь получат дополнительные 350 миллионов рублей на оказание мер поддержки малому и среднему бизнесу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму еще 70 ветеранов СВО и их семьи изучили основы бизнесаВ Севастополе продлен срок подачи заявок на субсидии для турбизнесаВ Крыму 12 сельхозпроектов получат гранты на 104 миллиона рублей

херсонская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, инвестиции, господдержка, предпринимательство