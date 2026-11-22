https://crimea.ria.ru/20261122/v-belgorodskoy-oblasti-11-chelovek-raneny-posle-udarov-vsu-1161286323.html
В Белгородской области 11 человек ранены после ударов ВСУ
В Белгородской области 11 человек ранены после ударов ВСУ - РИА Новости Крым, 22.11.2026
В Белгородской области 11 человек ранены после ударов ВСУ
После ударов украинских боевиков по Белгородской области в воскресенье, 22 ноября, ранения получили 11 человек, в том числе ребенок и подросток, сообщает... РИА Новости Крым, 22.11.2026
2026-11-22T18:57
2026-11-22T18:57
2026-11-22T19:06
белгородская область
новости
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
обстрелы всу
атаки всу
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fac9343be59c5ad589035c6e24ab6a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. После ударов украинских боевиков по Белгородской области в воскресенье, 22 ноября, ранения получили 11 человек, в том числе ребенок и подросток, сообщает региональный оперштаб.Так, в поселке Октябрьский Белгородского округа из-за атаки дрона пострадал мужчина – с осколочными ранениями он доставлен в горбольницу. Из-за атаки еще одного FPV-дрона на легковой автомобиль пострадали брат и сестра: мужчина и девочка 13 лет. У них осколочные ранения. После первой помощи мужчину переведут в Белгородскую областную клиническую больницу, девочку – в детскую областную клиническую больницу, рассказали в оперштабе.В селе Гора-Подол Грайворонского округа из-за детонации взрывного устройства пострадал мужчина. "В крайне тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой и ампутацией стопы он доставлен в Грайворонскую ЦРБ. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь", – говорится в сообщении.В хуторе Ульяновка Волоконовского округа вследствие атаки беспилотника на легковушку пострадал мужчина – с ожогами кисти и осколочными ранениями ног он доставляется в Валуйскую ЦРБ.В селе Зозули Борисовского округа в результате атаки БПЛА на легковой автомобиль пострадали отец и сын. Пострадавшие доставлены в Борисовскую ЦРБ. После первой помощи взрослого переведут в областную клиническую больницу, юношу – в детскую областную клиническую больницу, уточнили в оперштабе.В селе Беломестное из-за дроновой атаки на коммерческий объект пострадал мужчина – с осколочными ранениями он доставляется в горбольницу №2 Белгорода. В селе Веселая Лопань из-за атаки беспилотника на маршрутный автобус также ранен мужчина – у него осколочным ранения шеи.В Шебекино из-за атаки дрона пострадал местный житель, у него осколочное ранение, он самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Из-за детонации еще одного FPV-дрона пострадала женщина. У нее акубаротравма.Кроме того, в регионе зафиксированы многочисленные повреждения имущества: частных домов, автомобилей, линий электропередачи, коммерческих объектов, социального объекта в селе Дунайка, предприятия в поселке Ровное и трактора в селе Грузское. В селе Новая Деревня дрон атаковал автомобиль скорой помощи, в Шебекино сгорел легковой автомобиль, перечислили в региональном оперштабе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_04179145b5ca444c71c99dd5c4afeefb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области, обстрелы всу, атаки всу
В Белгородской области 11 человек ранены после ударов ВСУ
11 человек ранены после ударов ВСУ по Белгородской области в воскресенье
18:57 22.11.2026 (обновлено: 19:06 22.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. После ударов украинских боевиков по Белгородской области в воскресенье, 22 ноября, ранения получили 11 человек, в том числе ребенок и подросток, сообщает региональный оперштаб.
Так, в поселке Октябрьский Белгородского округа из-за атаки дрона пострадал мужчина – с осколочными ранениями он доставлен в горбольницу. Из-за атаки еще одного FPV-дрона на легковой автомобиль пострадали брат и сестра: мужчина и девочка 13 лет. У них осколочные ранения. После первой помощи мужчину переведут в Белгородскую областную клиническую больницу, девочку – в детскую областную клиническую больницу, рассказали в оперштабе.
В селе Гора-Подол Грайворонского округа из-за детонации взрывного устройства пострадал мужчина. "В крайне тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой и ампутацией стопы он доставлен в Грайворонскую ЦРБ. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь", – говорится в сообщении.
В хуторе Ульяновка Волоконовского округа вследствие атаки беспилотника на легковушку пострадал мужчина – с ожогами кисти и осколочными ранениями ног он доставляется в Валуйскую ЦРБ.
В селе Зозули Борисовского округа в результате атаки БПЛА на легковой автомобиль пострадали отец и сын. Пострадавшие доставлены в Борисовскую ЦРБ. После первой помощи взрослого переведут в областную клиническую больницу, юношу – в детскую областную клиническую больницу, уточнили в оперштабе.
В селе Беломестное из-за дроновой атаки на коммерческий объект пострадал мужчина – с осколочными ранениями он доставляется в горбольницу №2 Белгорода. В селе Веселая Лопань из-за атаки беспилотника на маршрутный автобус также ранен мужчина – у него осколочным ранения шеи.
В Шебекино из-за атаки дрона пострадал местный житель, у него осколочное ранение, он самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Из-за детонации еще одного FPV-дрона пострадала женщина. У нее акубаротравма.
Кроме того, в регионе зафиксированы многочисленные повреждения имущества: частных домов, автомобилей, линий электропередачи, коммерческих объектов, социального объекта в селе Дунайка, предприятия в поселке Ровное и трактора в селе Грузское. В селе Новая Деревня дрон атаковал автомобиль скорой помощи, в Шебекино сгорел легковой автомобиль, перечислили в региональном оперштабе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.