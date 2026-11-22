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Севастополю уменьшили мощность подачи электроэнергии
Севастополю уменьшили мощность подачи электроэнергии - РИА Новости Крым, 22.11.2026
Севастополю уменьшили мощность подачи электроэнергии
В воскресенье вечером в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения – свет будет подаваться по графику "2 через 6". Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 22.11.2026
2026-11-22T19:10
2026-11-22T19:10
2026-11-22T19:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье вечером в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения – свет будет подаваться по графику "2 через 6". Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго".Губернатор города Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания сообщил, что ситуация с энергоснабжением Севастополя останется стабильно напряженной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Севастополю уменьшили мощность подачи электроэнергии
Севастополю уменьшили мощность подачи электроэнергии и ввели график подачи света 2 через 6