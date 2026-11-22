https://crimea.ria.ru/20261122/sevastopolyu-umenshili-moschnost-podachi-elektroenergii-1161286422.html

Севастополю уменьшили мощность подачи электроэнергии

Севастополю уменьшили мощность подачи электроэнергии - РИА Новости Крым, 22.11.2026

Севастополю уменьшили мощность подачи электроэнергии

В воскресенье вечером в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения – свет будет подаваться по графику "2 через 6". Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 22.11.2026

2026-11-22T19:10

2026-11-22T19:10

2026-11-22T19:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье вечером в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения – свет будет подаваться по графику "2 через 6". Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго".Губернатор города Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания сообщил, что ситуация с энергоснабжением Севастополя останется стабильно напряженной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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