https://crimea.ria.ru/20261122/samyy-russkiy-iz-datchan-vladimir-ivanovich-dal-1161119552.html

Самый русский из датчан: Владимир Иванович Даль

Самый русский из датчан: Владимир Иванович Даль - РИА Новости Крым, 22.11.2026

Самый русский из датчан: Владимир Иванович Даль

Говорят, талантливый человек талантлив во многом. Это в полной мере относится и к классику, чья фамилия обязательна в школьной программе по русскому языку и... РИА Новости Крым, 22.11.2026

2026-11-22T17:55

2026-11-22T17:55

2026-11-22T17:55

владимир даль

русский язык

чф рф (черноморский флот российской федерации)

александр пушкин

пирогов

адмирал павел нахимов

севастополь

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Говорят, талантливый человек талантлив во многом. Это в полной мере относится и к классику, чья фамилия обязательна в школьной программе по русскому языку и литературе. О пути и исканиях Владимира Даля, зафиксировавшего живую русскую речь, – в материале к юбилею выдающегося русского датчанина.Семья полиглотовРусским стал еще его отец Йохан Кристиан Даль. Он владел множеством языков, как мертвых, так и живых. Императрица Екатерина Великая позвала Даля-старшего работать придворным библиотекарем в Санкт-Петербург.В Лугани, современном Луганске, и родился Даль. В семье Далей были две сестры и четыре брата. Учили детей дома, всегда говорили им, что они русские, и – как мальчиков, так и девочек – приручали не чураться любого ручного труда и владения различными ремеслами, а также привили любовь к чтению и книгам.Мама будущего составителя словаря живого русского языка, как и отец, свободно владела несколькими языками. Несмотря на столь явный филологический уклон семьи, братьев Владимира и Карла Далей отдали учиться в петербургский Морской кадетский корпус. Туда мальчиков из простых семей не принимали, только дворян. Учился Даль за казенный счет.Несмотря на престиж учебного заведения, впоследствии филолог и этнограф говорил о временах учебы как самых тяжелых в жизни.Но именно в Петербурге Владимир Даль, считают ученые, впервые заинтересовался смыслом новых услышанных слов, в учебное заведение принесенных юношами из дворянских семей со всей империи.Молодой пасквилянтВо время учебы с Далем произошел интересный случай: 12 лучших кадетов на бриге "Феникс" посетили Швецию и Данию. Кстати, среди этих же корнетов был и будущий прославленный флотоводец Павел Нахимов.2 марта 1819 года Владимир выпустился из Морского кадетского корпуса с очень хорошими оценками, был произведен в мичманы. С братом Карлом они поехали через всю страну в Николаев, где жила его семья, и который был одной из южных баз Черноморского флота. По пути на службу Даль начал записывать каждое слово, которое до этого не слышал. Так начал рождаться словарь, материал для которого ученый собирал 53 года.Из Николаева мичман Даль ходил под парусами в Измаил, Одессу, Севастополь. Но успевал вести весьма светскую жизнь. В городе Даль успел приобрести репутацию "сочинителя": написал несколько едких комедий, две из которых даже поставили на местной сцене.По воспоминанием его коллеги и приятеля Завалишина, еще в кадетском корпусе будущий лексикограф "имел сильную наклонность к насмешкам, которая отразилась и в его литературных произведениях… …отсюда в корпусе пришлось ему испытывать много неприятностей, и было на него много жалоб".Именно желание насмешничества с одной стороны изменило жизнь Даля, а с другой – сделало его тем, кем мы его знаем сейчас и за что уважаем.В ночь с 19 на 20 апреля 1823 года николаевцы узрели расклеенные на заборах пасквили со стихами, порочащими репутацию адмирала Алексея Грейга, его возлюбленной и ее матери, упоминающими ее национальность и неверность адмиралу.Пасквилянта разоблачили: провели у него обыск и нашли еще один пасквиль – позабористее предыдущего. Даль в сочинительстве признался, но на военном суде, который шел четыре месяца, вел себя крайне вызывающе, отвечал на вопросы судебной комиссии насмешливо, вину отрицал, а пасквиль считал "произведением минутной шалости, в коей, кажется, законопреступного ничего не заключается".В итоге в послужной список Владимира Даля внесли запись о том, что он состоял под судом и долговременным арестом, а также переведен в Кронштадт. Продолжать военную карьеру с "замаранным" послужным списком и не менее замаранной репутацией было проблематично. Даль искал выход. В 1826 году он поступил в Дерптский университет (сейчас это город Тарту) на медицинский факультет. В своих автобиографических заметках при этом лексикограф скромно упомянул, что смена профессии произошла по причине того, что его одолевала морская болезнь.Из моряков в медикиПо словам одного из биографов, в университете Даль погрузился в атмосферу Дерпта, которая "в умственном отношении побуждала к разносторонности". В университете он подружился с поэтом Василием Жуковским и медиком Николаем Пироговым."Находясь в Дерпте, он пристрастился к хирургии и владея между многими способностями необыкновенной ловкостью в механических работах, скоро сделался и ловким оператором", – писал о нем великий русский хирург.Даль имел уникальную особенность – он одинаково хорошо владел как правой, так и левой руками, то есть был амбидекстером.В часы досуга продолжал записывать слова, пословицы и сказки, которыми живо развлекал студентов."С своим огромным носом, умными серыми глазами, всегда спокойный, слегка улыбающийся, он имел редкое свойство подражания голосу, жестам, мине других лиц; он с необыкновенным спокойствием и самою серьезною миною передавал самыя комическия сцены. Подражал звукам (жужжанию мухи, комара и пр.) до невероятия верно", – вспоминал один из бывших дерптских студентов, профессор филологии Яков Грот.Учебу студентам-медикам пришлось прервать из-за русско-турецкой войны 1828-29 гг. Экзамены сдавали досрочно, Даль выдержал их с честью и впоследствии показал себя как отличный военный врач.Драгоценный верблюд"Не было бы счастья, да несчастье помогло" – и такая поговорка есть в коллекции Владимира Даля. Ученому не хватило бы жизни, чтобы собрать материал для будущего словаря, объездив все уголки страны. А тут живая речь в виде ее носителей – солдат со всех губерний России – текла к нему сама. В минуты затишья у костров он общался со служивыми, не выпуская карандаша из рук.В итоге записок набралось столько, что из приходилось перевозить в больших вьючных мешках на верблюде. Однажды грузового далевского верблюда в бою захватили турки. И только лихие казаки, с которыми Даль и беседовал у костров, смогли разыскать пропажу: пробрались в турецкие тылы и воротили основу словаря из турецкого плена.Был у Даля и еще один анекдот из его жизни. При подавлении польского восстания в 1830 году в отсутствие инженера Даль без приказа навел мост через реку, защищал его при переправе, а затем сам разрушил его, чтобы не дать ходу мятежникам-полякам.Узнав об этом, непосредственное военное начальство объявило Далю выговор за "неисполнение своих прямых обязанностей". О случае узнал император, его оценка была прямо противоположной: Николай I личным указом наградил доктора Владимирским крестом с бриллиантами и бантом.С марта 1832 года Даль служит ординатором в петербургском военно-сухопутном госпитале и вскоре становится медицинскою знаменитостью, ведь в некоторых случаях операцию удобнее выполнять именно левой рукой. Особенно ему удаются офтальмологические операции.В том же 1832 году хирург публикует свою первую книгу – русские сказки "из предания народного изустного на грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому приноровленные и поговорками ходячими разукрашенные Казаком Владимиром Луганским".Это сочинение принесло ему известность в Петербурге – им и восхищались, и ненавидели, и даже признали книгу неблагонадежной, так как "в ней содержатся насмешки над правительством, жалобы на горестное положение солдата". Из-под ареста литератора и врача спасло заступничество Василия Жуковского и командира пехотного корпуса генерал-лейтенанта Федор Ридигера. Обвинения сняли, но книгу из продажи изъяли.Проводник ПушкинаПосле женитьбы Даля перевели на работу в Оренбург в качестве чиновника по особым поручениям при местном губернаторе. За время жизни в Оренбурге он успел написать несколько учебников по зоологии и ботанике, ряд "физиологических очерков", а также множество статей и повестей. При его участии в этом городе открыли первый зоологический музей, ставший началом изучения краеведения региона. За собрание коллекций по флоре и фауне Оренбургского края Даля избрали членом-корреспондентом Петербургской академии наук по классу естественных наук.В 1837 году именно Даль сопровождал будущего императора Александра II в его путешествии по Оренбургскому краю. А еще он стал проводником по пугачевским местам для Пушкина, с которым познакомился еще в 1832 году в Петербурге, подарив один из экземпляров своих сказок.Пушкин в ответ подарил Владимиру Ивановичу рукописный вариант своей новой "Сказки о попе и работнике его Балде". И на заглавной странице пером вывел: "Твоя отъ твоихъ! Сказочнику казаку Луганскому, сказочникъ Александръ Пушкинъ".Окрестности Оренбурга стали для Даля полем для фольклорных изысканий по лингвистике и этнографии не только русского, но и тюркских народов: Даль собирал предания и старинные рукописи тюрков. Его материалы по фольклору, этнографии башкир, казахов, русских и других народов легли в основу произведений как художественных, так и научных. Когда в Оренбург пришел новый губернатор, Даль вернулся в столицу. Его уже знали как автора лучших журналов того времени.Знакомство с Пушкиным продолжилось и в Петербурге, но закончилось весьма печально. Даль пытался спасти поэта от смертельной раны, полученной на последней дуэли, вел дневник его болезни и присутствовал при его кончине. Умирающий Пушкин протянул Далю свой перстень-талисман, описанный в стихах: "Даль, возьми на память".Без дозволения начальстваС 1841 года в Петербурге Владимир Даль несколько лет работал секретарем министра внутренних дел Льва Перовского и одновременно продолжал заниматься фольклором.Как заведующий канцелярией и чиновник по особым поручениям при Министерстве внутренних дел, Даль вел самые важные дела, составлял и вводил свод законов о городском самоуправлении, принимал деятельное участие в делах по устройству бедных дворян, по улучшению быта помещичьих крестьян, составлял карантинные правила, редактировал ежегодные доклады и отчеты по министерству, записки для внесения в Государственный совет и Комитет министров. Была у него еще тысяча других дел и поручений.Кстати, под началом Даля служили Иван Тургенев, будущий министр народного просвещения Александр Головин и Василий Лазаревский – писатель, переводчик Шекспира и видный государственный деятель."Начальник его принадлежал к числу прямолинейных особ, которые требуют строгой аккуратности в исполнении обязанностей и уважения не только к своим служебным требованиям, но и к своим капризам", – писал о чиновнике-Дале друг Тургенева Павел Анненков.Литературная деятельность Владимира Даля и деятельность по составлению словаря со скрипом, но продолжались: в 1846 году в Петербурге вышло четырехтомное издание "Повестей, сказок и рассказов Казака Луганского".В октябрьском номере журнала "Москвитянин" за 1848 год был опубликован рассказ Даля "Ворожейка", где описывались "плутни и хитрости", которые цыганка проходившего через деревню табора использовала "для обмана простодушной крестьянки и покражи ее имущества". Рассказ не понравился цензорам, которые усмотрели в нем намеки на бездействие властей. О публикации доложили царю. Далю был назначен строгий выговор с предписанием: "Писать – так не служить; служить – так не писать". Это было совершенно оправдано: в России действовал установленный запрет находящимся на службе чиновникам издавать в свет любые сочинения, "заключающие что-либо касающееся до внешних или внутренних отношений Российского государства, без дозволения своих начальств".После скандала Лев Перовский отсылает своего бывшего подчиненного подальше от себя, опасаясь за свою карьеру и репутацию. Владимира Ивановича направляют в Нижний Новгород управляющим удельной конторой, ведавшей делами 40 тысяч государственных крестьян.Тайный язык "фени"А Даль и рад: у него образовывается множество времени для дела его жизни – словаря:Даль активно продолжает печататься в журналах "Библиотека для чтения", "Отечественные записки", "Москвитянин" и сборнике "Наши" – очерки, повести и статьи, рассказывающие о различных социальных слоях России.Нижегородская ярмарка, куда стекались крестьяне и купцы со всей страны, дала ему громадный приток слов в словарь. Даль стал одним из первых, кто исследовал тайные языки бродячих торговцев-офеней и записывал слова из жаргонного языка мошенников Петербурга XIX века. Именно этот записанный тайный язык в будущем стал основой для современного уголовного жаргона – "фени".В 1859 году действительный статский советник Даль вышел в отставку и поселился в Москве на Пресне. Здесь он приступил к публикации двух капитальных трудов, над которыми работал всю жизнь – "Толкового словаря живого великорусского языка" и "Пословиц русского народа". Последние увидели свет, выдержав суровые испытания цензурой.Лексикограф понимал, что жизни его для обработки всего собранного не хватит, и он делится своими сокровищами с коллегами: коллекцию песен отдает для публикации литературному критику, одному из главных славянофилов Ивану Кириевскому, а сказки – исследователю духовной культуры русского народа Александру Афанасьеву.Глубоко верующий Даль на исходе жизни переложил Ветхий завет "применительно к понятиям русского простонародья", а перед смертью, всю жизнь бывший лютеранином, принял православие. Владимир Иванович был убежден, что "Россия погибнет только тогда, когда иссякнет в ней Православие. Православие – великое благо для России".Вся жизнь России в четырех томахВ 1863 году вышел первый том словаря, который Даль собирал 53 года и в котором в итоге оказалось 200 тысяч слов, собранных по алфавитно-гнездовому принципу. В нем не только слова, но и более 30 тысяч пословиц, поговорок и загадок приводятся автором для наиболее точного разъяснения значений лексем. Заметки к статьям словаря – настоящие маленькие рассказы о быте народа и его труде, о ремеслах, о народных обычаях и поверьях. Из них можно узнать, как работали, сеяли хлеб, удили рыбу, торговали, учились, женились, хоронили русские люди. В этих страницах перед глазами – вся жизнь России."Он видит всюду дело и глядит на всякую вещь с ее дельной стороны… все у него правда и взято так, как есть в природе", – писал про Даля Николай Гоголь.Математики посчитали, что работать над словарем Даль должен был в течение 50 лет записывать каждый час по одному слову.В четырехтомнике Даля сохранены для науки тысячи диалектных слов и их словоформ, более нигде не встречающихся. Курировал издание словаря лично император Александр II, он же взял на себя все издержки для печати этой книги.Владимир Иванович Даль скончался от инсульта в возрасте 70 лет. Единственный университет носящий имя Даля – Луганский. В свое время ЛГУ открыл филиал в Евпатории, где в украинские времена ученые смогли пробить установку в городе у моря бюста великому русскому датчанину, несмотря на все препятствия со стороны украинских властей.В Оренбурге есть памятник словарю живого русского языка скульптора Александра Сукманова. А в нижегородской церкви святых Косьмы и Дамиана была икона святых, которую написал сын Даля Лев Владимирович. Теперь она в коллекции Музея религий в Петербурге. В чертах святых бессребреников, врачевателей и чудотворцев Космы и Дамиана явно угадываются друзья Пушкин и Даль.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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Ольга Леонова https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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Ольга Леонова https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

владимир даль, русский язык, чф рф (черноморский флот российской федерации), александр пушкин, пирогов, адмирал павел нахимов, севастополь