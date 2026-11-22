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Российские десантники "Молнией" уничтожили опорный пункт ВСУ

Российские десантники "Молнией" уничтожили опорный пункт ВСУ - РИА Новости Крым, 22.11.2026

Российские десантники "Молнией" уничтожили опорный пункт ВСУ

Расчет ударного БпЛА "Молния-2" Ярославских десантников уничтожил пехоту ВСУ в опорном пункте в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 22.11.2026

2026-11-22T14:27

2026-11-22T14:27

2026-11-22T14:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Расчет ударного БпЛА "Молния-2" Ярославских десантников уничтожил пехоту ВСУ в опорном пункте в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.По данным ведомства, подразделения беспилотных систем Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр" ежедневно наносят огневое поражение противнику, уничтожая его боевую технику и личный состав ВСУ на Ореховском направлении.В ходе боевых вылетов операторам беспилотников удалось обнаружить перемещение пехоты противника, направлявшейся в сторону передовых позиций для проведения ротации. После этого средствами воздушной разведки были выявлены оборудованные позиции противника в лесополосе, куда прибыли украинские боевики, отметили в ведомстве.После выполнения задачи по нанесению поражения по опорному пункту ВСУ штурмовые подразделения ВДВ зашли на него и произвели зачистку, подытожили в оборонном ведомстве.Ранее сообщалось, что дроноводы новороссийского соединения ВДВ ведут круглосуточное дежурство в тыловых районах Ореховского направления Запорожской области. В ходе "свободной охоты" бойцы уничтожают стоянки техники противника и вычисляют передвижение ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять ФАБ-500 разнесли вражеский пункт управления БПЛА на Харьковщине Как бойцы "Днепра" защищают автодороги Запорожья от дроновНа Украине разбиты электроподстанция и судно с грузом для ВСУ

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новости сво, видео, запорожская область, группировка войск "днепр", вооруженные силы россии