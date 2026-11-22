https://crimea.ria.ru/20261122/razrusheniya-ochen-sereznye-v-odesse-povrezhdeny-magistralnye-elektroseti-1161277261.html

Разрушения очень серьезные: в Одессе повреждены магистральные электросети

Разрушения очень серьезные: в Одессе повреждены магистральные электросети - РИА Новости Крым, 22.11.2026

Разрушения очень серьезные: в Одессе повреждены магистральные электросети

Очень сложная ситуация сложилась в Одессе и области после разрушений энергетических объектов региона, также обесточены потребители еще в ряде областей Украины... РИА Новости Крым, 22.11.2026

2026-11-22T12:27

2026-11-22T12:27

2026-11-22T12:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Очень сложная ситуация сложилась в Одессе и области после разрушений энергетических объектов региона, также обесточены потребители еще в ряде областей Украины. Об этом сообщают энергетические компании "Укрэнерго" и ДТЭК.Нанесены серьезные повреждения магистральным электросетям, подчеркнули в компании. Из-за значительных разрушений физически невозможно передать потребителям необходимый объем электроэнергии. Речь идет не просто о дефиците мощности, а о повреждении ключевой инфраструктуры, от которой зависит электроснабжение города и окрестных населенных пунктов.Масштаб повреждений значителен, разрушения очень серьезные, отметили в "Укрэнерго" и ДТЭК.По информации Минэнерго Украины, также обесточены потребители в Днепропетровской, Житомирской, Ровенской, Харьковской областях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под ударами ключевые подстанции: Киев и другие города в режиме аварийных отключенийВ Киеве ввели экстренные отключения светаНа украинских АЭС ограничили генерацию электроэнергии

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