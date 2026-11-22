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Разрушения очень серьезные: в Одессе повреждены магистральные электросети
Разрушения очень серьезные: в Одессе повреждены магистральные электросети - РИА Новости Крым, 22.11.2026
Разрушения очень серьезные: в Одессе повреждены магистральные электросети
Очень сложная ситуация сложилась в Одессе и области после разрушений энергетических объектов региона, также обесточены потребители еще в ряде областей Украины... РИА Новости Крым, 22.11.2026
2026-11-22T12:27
2026-11-22T12:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Очень сложная ситуация сложилась в Одессе и области после разрушений энергетических объектов региона, также обесточены потребители еще в ряде областей Украины. Об этом сообщают энергетические компании "Укрэнерго" и ДТЭК.Нанесены серьезные повреждения магистральным электросетям, подчеркнули в компании. Из-за значительных разрушений физически невозможно передать потребителям необходимый объем электроэнергии. Речь идет не просто о дефиците мощности, а о повреждении ключевой инфраструктуры, от которой зависит электроснабжение города и окрестных населенных пунктов.Масштаб повреждений значителен, разрушения очень серьезные, отметили в "Укрэнерго" и ДТЭК.По информации Минэнерго Украины, также обесточены потребители в Днепропетровской, Житомирской, Ровенской, Харьковской областях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под ударами ключевые подстанции: Киев и другие города в режиме аварийных отключенийВ Киеве ввели экстренные отключения светаНа украинских АЭС ограничили генерацию электроэнергии
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одесса, одесская область, днепропетровская область, житомирская область, ровенская область, харьковская область, удары по украине
Разрушения очень серьезные: в Одессе повреждены магистральные электросети
Магистральные электросети повреждены после атак по энергетике в Одессе и области
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Очень сложная ситуация сложилась в Одессе и области после разрушений энергетических объектов региона, также обесточены потребители еще в ряде областей Украины. Об этом сообщают энергетические компании "Укрэнерго" и ДТЭК.
"Ситуация с электроснабжением Одессы и близлежащих районов остается крайне сложной. Последствия атак – масштабные", – сообщили в "Укрэнерго" в канале в Telegram.
Нанесены серьезные повреждения магистральным электросетям, подчеркнули в компании. Из-за значительных разрушений физически невозможно передать потребителям необходимый объем электроэнергии. Речь идет не просто о дефиците мощности, а о повреждении ключевой инфраструктуры, от которой зависит электроснабжение города и окрестных населенных пунктов.
Масштаб повреждений значителен, разрушения очень серьезные, отметили в "Укрэнерго" и ДТЭК.
По информации Минэнерго Украины, также обесточены потребители в Днепропетровской, Житомирской, Ровенской, Харьковской областях.
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