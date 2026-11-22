https://crimea.ria.ru/20261122/pyat-rayonov-kryma-chastichno-obestocheny-1161275273.html

Несколько районов Крыма частично обесточены

Несколько районов Крыма частично обесточены - РИА Новости Крым, 22.11.2026

Несколько районов Крыма частично обесточены

В воскресенье, 22 ноября, с утра несколько районов Крыма частично остались без света. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 22.11.2026

2026-11-22T09:36

2026-11-22T09:36

2026-11-22T09:58

новости крыма

джанкойский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье, 22 ноября, с утра несколько районов Крыма частично остались без света. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".В Джанкое нет света на улицах Виноградная, Зареченская, Интернациональная, Керченская, Кирова, Набережная, Ново-Садовая, Октябрьская, Первомайская, Перекопская, Рюмшина, Садовая, Свердлова, Симферопольская, Толстого, Ватутина, Заводская, Крупской, Ленина, Ломоносова, Маяковского, Ново-Садовая, Первомайская, Приходько, Садовая, Советская, Шевченко, Шмидта; переулках Керченский, Мирный, Перекопский, Продольный, Тупиковый, Волжский, Керченский Матросова, Огородний, Первомайский, Пионерский, Речной, Садовый, а также на прилегающих улицах и переулках.В Джанкойском районе обесточены села Изумрудное, Армейское, Болотное, Дорожное, Заречное, Митюрино, Мысовое, Низинное, Новая Жизнь, Победное, Чайкино, Днепровка, Зерновое, Калиновка, Крымка, Мирновка, Роскошное, Рысаково, Тимофеевка, Яркое, Ястребцы.В Белогорском районе отсутствует подача электроэнергии в населенных пунктах Мичуринское, Лечебное.В Бахчисарае отключена подача электроэнергии на улице Мичурина, в Бахчисарайском районе – в селах Железнодорожное, Мостовое, Речное (частично).В Раздольненском районе без света остались села Новоселовское, Северное.Частично обесточено Первомайское.В Евпатории света нет на улицах Гражданская, Заводская, Партизанская, Средняя, Тучина, Металлистов, Хлебная, Перекопская, Башенная, Коммунальная, Некрасова, Сытникова, Ясельная, Трудовая, Тучина, Интернациональная, Кропоткина, Репина, Дмитрия Ульянова, Токарева, Перекопская, Слободская, Сытникова, Казаса, Фрунзе, а также на прилегающих улицах и переулках.В Кировском районе отключена подача электроэнергии в населенных пунктах Льговское, Добролюбовка,Пруды, Долинное.Ориентировочное время отключения – на 3 часа, предупредили в "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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первомайский район

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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