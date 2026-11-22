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Пять ФАБ-500 разнесли вражеский пункт управления БПЛА на Харьковщине
Пять ФАБ-500 разнесли вражеский пункт управления БПЛА на Харьковщине - РИА Новости Крым, 22.11.2026
Пять ФАБ-500 разнесли вражеский пункт управления БПЛА на Харьковщине
Авиация Вооруженных сил России пятью бомбами ФАБ-500 уничтожила пункт управления беспилотниками погранслужбы Украины в Харьковской области. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 22.11.2026
2026-11-22T10:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Авиация Вооруженных сил России пятью бомбами ФАБ-500 уничтожила пункт управления беспилотниками погранслужбы Украины в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны.Кроме того, Минобороны России опубликовало кадры, на которых зафиксированы результаты ударов экипажей многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские десантники ведут "свободную охоту" на Ореховском направлении Украина несет катастрофические потери в зоне СВОРоссийские десантники расширяют зону контроля в Запорожской области
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министерство обороны рф, видео, новости сво, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу
Пять ФАБ-500 разнесли вражеский пункт управления БПЛА на Харьковщине
Российские летчики пятью ФАБ-500 уничтожили вражеский пункт управления БПЛА на Харькощине
10:39 22.11.2026 (обновлено: 10:45 22.11.2026)