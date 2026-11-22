https://crimea.ria.ru/20261122/pokhod-sovetskikh-korabley-iz-kronshtadta-v-sevastopol--infografika-1161271290.html

Поход советских кораблей из Кронштадта в Севастополь – инфографика

Поход советских кораблей из Кронштадта в Севастополь – инфографика - РИА Новости Крым, 22.11.2026

Поход советских кораблей из Кронштадта в Севастополь – инфографика

22 ноября 1929 года из Кронштадта вышли линкор "Парижская коммуна" ("Севастополь") и крейсер "Профинтерн" ("Красный Крым"). Их переход на Черное море стал... РИА Новости Крым, 22.11.2026

2026-11-22T16:48

2026-11-22T16:48

2026-11-22T16:48

инфографика

чф рф (черноморский флот российской федерации)

армия и флот

россия

история

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. 22 ноября 1929 года из Кронштадта вышли линкор "Парижская коммуна" ("Севастополь") и крейсер "Профинтерн" ("Красный Крым"). Их переход на Черное море стал большим испытанием – кораблям предстояло обогнуть Европу и пройти через неспокойные зимние воды.Изначально стояла задача пройти от Кронштадта через Атлантический океан и Средиземное море до Неаполя и обратно. Однако потом было решено не возвращать линкор и крейсер на Балтику, а включить их в состав морских сил Черного моря.О событии – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, россия, история