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Поход советских кораблей из Кронштадта в Севастополь – инфографика
Поход советских кораблей из Кронштадта в Севастополь – инфографика - РИА Новости Крым, 22.11.2026
Поход советских кораблей из Кронштадта в Севастополь – инфографика
22 ноября 1929 года из Кронштадта вышли линкор "Парижская коммуна" ("Севастополь") и крейсер "Профинтерн" ("Красный Крым"). Их переход на Черное море стал... РИА Новости Крым, 22.11.2026
2026-11-22T16:48
2026-11-22T16:48
2026-11-22T16:48
инфографика
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армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. 22 ноября 1929 года из Кронштадта вышли линкор "Парижская коммуна" ("Севастополь") и крейсер "Профинтерн" ("Красный Крым"). Их переход на Черное море стал большим испытанием – кораблям предстояло обогнуть Европу и пройти через неспокойные зимние воды.Изначально стояла задача пройти от Кронштадта через Атлантический океан и Средиземное море до Неаполя и обратно. Однако потом было решено не возвращать линкор и крейсер на Балтику, а включить их в состав морских сил Черного моря.О событии – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, россия, история
Поход советских кораблей из Кронштадта в Севастополь – инфографика
Поход советских кораблей из Кронштадта в Севастополь – инфографика РИА Новости Крым