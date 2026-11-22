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Отравленные пятитысячные купюры обнаружили в ДНР
Отравленные пятитысячные купюры обнаружили в ДНР - РИА Новости Крым, 22.11.2026
Отравленные пятитысячные купюры обнаружили в ДНР
Отравленные пятитысячные купюры обнаружили в Макеевке в ДНР. После контакта с одной из них госпитализировали местного жителя, сообщили в региональном Минздраве. РИА Новости Крым, 22.11.2026
2026-11-22T13:52
2026-11-22T13:52
2026-11-22T13:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Отравленные пятитысячные купюры обнаружили в Макеевке в ДНР. После контакта с одной из них госпитализировали местного жителя, сообщили в региональном Минздраве.Пациенту оказана необходимая квалифицированная медицинская помощь, в настоящее время состояние стабилизировано.В ведомстве призвали быть бдительными и не поднимать посторонние предметы, в том числе денежные купюры, лежащие на земле. При проявлении первых признаков отравления (слабость, тошнота, рвота, головная боль, потеря сознания и так далее) следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, донецкая народная республика (днр), макеевка, деньги, происшествия
Отравленные пятитысячные купюры обнаружили в ДНР
Отравленные пятитысячные купюры обнаружили в ДНР возле остановки общественного транспорта