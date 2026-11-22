https://crimea.ria.ru/20261122/otets-zastrelil-15-letnego-syna-ranil-14-letnego-i-popytalsya-ubit-zhenu-v-yakutii-1161278579.html

Отец застрелил 15-летнего сына, ранил 14-летнего и попытался убить жену в Якутии

Отец застрелил 15-летнего сына, ранил 14-летнего и попытался убить жену в Якутии - РИА Новости Крым, 22.11.2026

Отец застрелил 15-летнего сына, ранил 14-летнего и попытался убить жену в Якутии

Уголовное дело возбуждено после того как мужчина убил своего 15-летнего сына, выстрелил в сторону 14-летнего сына и супруги в Якутии. После нападения мужчина... РИА Новости Крым, 22.11.2026

2026-11-22T12:49

2026-11-22T12:49

2026-11-22T12:49

республика саха (якутия)

убийство

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/07/18/1119834448_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_f7e941c873d82ea21d7af2e830f56364.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено после того как мужчина убил своего 15-летнего сына, выстрелил в сторону 14-летнего сына и супруги в Якутии. После нападения мужчина покончил с собой, сообщили в СУ СК РФ по республике.По версии следствия, утром 22 ноября 47-летний житель села Октемцы Хангаласского района у себя дома в состоянии алкогольного опьянения из принадлежащего ему гладкоствольного ружья выстрелил в своего 15-летнего сына, который от полученных травм скончался на месте, проинформировали в ведомстве.После этого злоумышленник выстрелил в сторону 14-летнего сына и супруги, при этом его преступные действия не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам. Мальчик получил ранение, в настоящее время он находится в медицинском учреждении, где ему оказывается необходимая помощь. В последующем мужчина в салоне своей автомашины покончил с собой, рассказали в СК.Центральным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление мотивов и иных обстоятельств произошедшего. Ход расследования контролируется руководством следственного управления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

республика саха (якутия)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), убийство, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)