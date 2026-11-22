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Очень сильные дожди и холодный штормовой ветер обрушатся на Крым

Очень сильные дожди и холодный штормовой ветер обрушатся на Крым - РИА Новости Крым, 22.11.2026

Очень сильные дожди и холодный штормовой ветер обрушатся на Крым

Сильные дожди с холодным штормовым ветром ожидаются в Крыму 23 и 24 ноября, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщает пресс-службе республиканского... РИА Новости Крым, 22.11.2026

2026-11-22T11:20

2026-11-22T11:20

2026-11-22T11:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Сильные дожди с холодным штормовым ветром ожидаются в Крыму 23 и 24 ноября, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщает пресс-службе республиканского главка МЧС России.ГУ МЧС России по Республике Крым рекомендует:* не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;* водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд следует быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения;* не следует находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт;* необходимо исключить выход в горно-лесную местность;* следует уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;* необходимо ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших;* населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел рекомендовано принять меры по сохранности своего имущества;* пешеходам следует соблюдать особую осторожность при переходе дороги;* на улице необходимо держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи.* особое внимание при непогоде следует уделить безопасности детей и пожилых людей, быть внимательными к окружающим.В случае происшествия необходимо звонить по телефонам "101" и "112".

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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