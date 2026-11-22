Очень сильные дожди и холодный штормовой ветер обрушатся на Крым
На Крым обрушится холодный штормовой ветер с очень сильными дождями 23 и 24 ноября
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Сильные дожди с холодным штормовым ветром ожидаются в Крыму 23 и 24 ноября, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщает пресс-службе республиканского главка МЧС России.
"Днем 23 ноября, ночью 24 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные. Усиление юго-западного с переходом на северо-западные ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с. 24 ноября в горах Крыма и на ЮБК порывы ветра до 25-30 м/с", – говорится в сообщении ведомства.
ГУ МЧС России по Республике Крым рекомендует:
* не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;
* водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд следует быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения;
* не следует находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт;
* необходимо исключить выход в горно-лесную местность;
* следует уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;
* необходимо ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших;
* населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел рекомендовано принять меры по сохранности своего имущества;
* пешеходам следует соблюдать особую осторожность при переходе дороги;
* на улице необходимо держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи.
* особое внимание при непогоде следует уделить безопасности детей и пожилых людей, быть внимательными к окружающим.
* не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;
* водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд следует быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения;
* не следует находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт;
* необходимо исключить выход в горно-лесную местность;
* следует уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;
* необходимо ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших;
* населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел рекомендовано принять меры по сохранности своего имущества;
* пешеходам следует соблюдать особую осторожность при переходе дороги;
* на улице необходимо держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи.
* особое внимание при непогоде следует уделить безопасности детей и пожилых людей, быть внимательными к окружающим.
В случае происшествия необходимо звонить по телефонам "101" и "112".