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Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки

Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки - РИА Новости Крым, 22.11.2026

Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки

За сутки потери украинских формирований на всех направлениях составили более 1 тысячи боевиков. Об этом свидетельствуют данные сводки Минобороны России. РИА Новости Крым, 22.11.2026

2026-11-22T14:07

2026-11-22T14:07

2026-11-22T14:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. За сутки потери украинских формирований на всех направлениях составили более 1 тысячи боевиков. Об этом свидетельствуют данные сводки Минобороны России.Суммарно противник потерял также: бронетранспортер, боевую бронемашину "Казак", две боевые бронемашины (ББМ), 72 автомобиля, две 155-мм гаубицы "Богдана", 155-мм гаубицу М777 производства США, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.Группировка "Север" нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах Новоселовки, Хатнего, Плоского, Рубежного, Подсреднего и Федоровки Харьковской области. В Сумской области поражены формирования механизированной, двух аэромобильных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Хотени, Радьковки, Пушкаревки, Краснополья, Степановки и Спасского. Потери противника на этом участке превысили 120 боевиков, также сожжены три автомобиля и станция РЭБ.Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах Хомино, Червоного Оскола, Гусинки, Староверовки и Песков-Радьковских Харьковской области. В боях ВСУ недосчитались 210 боевиков и 10 автомобилей, указано в сводке.Группировка "Южная" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных бригад и штурмового полка ВСУ в районах Краматорска, Дружковки, Славянска, Беленького, Райгородка, Новоселовки и Николаевки ДНР. ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, бронетранспортер, боевую бронированную машину "Казак", 21 автомобиль и 155-мм гаубицу "Богдана".Группировка "Центр" продолжила активное наступление, нанося поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения в районах Райского, Приволья, Новокриворожья, Андреевки, Сергеевки, Новодонецкого, Степановки, Львовки, Куроедовки и Каменки ДНР. Потери противника: до 345 боевиков, семь боевых бронированных машин, восемь автомобилей, артиллерийское орудие и станция РЭБ.Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике четырех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ в районах Маяка, Тихого, Просяной, Маломихайловки Днепропетровской области, Ясной Поляны, Одаровки и Весёлого Запорожской области. В указанном квадрате ВСУ потеряли до 220 боевиков, боевую бронемашину, шесть автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и станцию РЭБ, обозначили в пресс-службе оборонного ведомства.Группировка "Днепр" улучшила положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Димитрово Запорожской области, Белозерки и Михайловки Херсонской области. За сутки на этой линии фронта уничтожены до 20 боевиков ВСУ, 24 автомобиля, 155-мм гаубица "Богдана" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, отметили в Минобороны.Ранее во воскресенье сообщалось, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Сосновый Бор в Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине нанесен удар по месту совещания высокопоставленных военных ВСУ Российская ПВО сбила 13 ракет "Фламинго" и почти семь тысяч дронов13 мощных ударов по Украине: что разбито за неделю

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новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, потери всу