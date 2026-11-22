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Новости Крыма и Севастополя на утро 22 ноября
Новости Крыма и Севастополя на утро 22 ноября - РИА Новости Крым, 22.11.2026
Новости Крыма и Севастополя на утро 22 ноября
В Крыму в ночь на воскресенье, 22 ноября, действовала беспилотная опасность – по сообщению канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК*, на востоке... РИА Новости Крым, 22.11.2026
2026-11-22T07:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в ночь на воскресенье, 22 ноября, действовала беспилотная опасность – по сообщению канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК*, на востоке полуострова работала ПВО. В Севастополе в течение ночи сигнал воздушной тревоги не включали.Угрозу атаки с воздуха сняли ориентировочно через час.Из-за недостаточного объема поступающей электроэнергии в Крыму действуют ограничения электроснабжения. Отключения линий электропередачи и (или) электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, что исключает предварительное информирование потребителей.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости Крыма и Севастополя на утро 22 ноября
Новости Крыма и Севастополя 22 ноября утром
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в ночь на воскресенье, 22 ноября, действовала беспилотная опасность – по сообщению канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК*, на востоке полуострова работала ПВО. В Севастополе в течение ночи сигнал воздушной тревоги не включали.
"БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ! В восточных районах Республики Крым работает ПВО", – проинформировали в спасательном ведомстве в начале первого ночи.
Угрозу атаки с воздуха сняли ориентировочно через час.
Из-за недостаточного объема поступающей электроэнергии в Крыму действуют ограничения электроснабжения. Отключения линий электропередачи и (или) электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, что исключает предварительное информирование потребителей.
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.