https://crimea.ria.ru/20261122/novosti-kryma-i-sevastopolya-na-utro-22-noyabrya-1161271117.html

Новости Крыма и Севастополя на утро 22 ноября

Новости Крыма и Севастополя на утро 22 ноября - РИА Новости Крым, 22.11.2026

Новости Крыма и Севастополя на утро 22 ноября

В Крыму в ночь на воскресенье, 22 ноября, действовала беспилотная опасность – по сообщению канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК*, на востоке... РИА Новости Крым, 22.11.2026

2026-11-22T07:00

2026-11-22T07:00

2026-11-22T07:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в ночь на воскресенье, 22 ноября, действовала беспилотная опасность – по сообщению канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК*, на востоке полуострова работала ПВО. В Севастополе в течение ночи сигнал воздушной тревоги не включали.Угрозу атаки с воздуха сняли ориентировочно через час.Из-за недостаточного объема поступающей электроэнергии в Крыму действуют ограничения электроснабжения. Отключения линий электропередачи и (или) электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, что исключает предварительное информирование потребителей.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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