https://crimea.ria.ru/20261122/naneseny-udary-esche-po-odnoy-elektropodstantsii-na-ukraine-i-sukhogruzu-vsu-1161286002.html

Нанесены удары еще по одной электроподстанции на Украине и сухогрузу ВСУ

Нанесены удары еще по одной электроподстанции на Украине и сухогрузу ВСУ - РИА Новости Крым, 22.11.2026

Нанесены удары еще по одной электроподстанции на Украине и сухогрузу ВСУ

В воскресенье днем в акватории Черного моря армия России поразила еще один сухогруз, доставлявший на Украину военное имущество, сообщили в Минобороны РФ. Также... РИА Новости Крым, 22.11.2026

2026-11-22T18:27

2026-11-22T18:27

2026-11-22T18:27

новости сво

днепропетровская область

черное море

николаев

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье днем в акватории Черного моря армия России поразила еще один сухогруз, доставлявший на Украину военное имущество, сообщили в Минобороны РФ. Также под удар ВС РФ попала еще одна электроподстанция в Днепропетровской области.По данным российского военного ведомства, в воскресенье днем ВС РФ нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.В акватории Черного моря юго-западнее города Николаев поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ, также проинформировали в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

днепропетровская область

черное море

николаев

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, днепропетровская область, черное море, николаев, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу