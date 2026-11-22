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Нанесены удары еще по одной электроподстанции на Украине и сухогрузу ВСУ
Нанесены удары еще по одной электроподстанции на Украине и сухогрузу ВСУ - РИА Новости Крым, 22.11.2026
Нанесены удары еще по одной электроподстанции на Украине и сухогрузу ВСУ
В воскресенье днем в акватории Черного моря армия России поразила еще один сухогруз, доставлявший на Украину военное имущество, сообщили в Минобороны РФ. Также... РИА Новости Крым, 22.11.2026
2026-11-22T18:27
2026-11-22T18:27
2026-11-22T18:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье днем в акватории Черного моря армия России поразила еще один сухогруз, доставлявший на Украину военное имущество, сообщили в Минобороны РФ. Также под удар ВС РФ попала еще одна электроподстанция в Днепропетровской области.По данным российского военного ведомства, в воскресенье днем ВС РФ нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.В акватории Черного моря юго-западнее города Николаев поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ, также проинформировали в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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новости сво, днепропетровская область, черное море, николаев, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу
Нанесены удары еще по одной электроподстанции на Украине и сухогрузу ВСУ
Нанесены удары еще по одной электроподстанции на Украине и сухогрузу ВСУ в Черном море
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье днем в акватории Черного моря армия России поразила еще один сухогруз, доставлявший на Украину военное имущество, сообщили в Минобороны РФ. Также под удар ВС РФ попала еще одна электроподстанция в Днепропетровской области.
По данным российского военного ведомства, в воскресенье днем ВС РФ нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.
"В результате ударов поражена электроподстанция 330 киловольт в населенном пункте Каменская Днепропетровской области, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности Украины", – сказано в сообщении МО РФ.
В акватории Черного моря юго-западнее города Николаев поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ, также проинформировали в Минобороны РФ.
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