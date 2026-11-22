https://crimea.ria.ru/20261122/nanesen-udar-po-portu-na-granitse-s-rumyniey-i-elektrostantsii-v-zaporozhe-1161274092.html

На Украине нанесен удар по порту на границе с Румынией и электростанции "Правобережная"

На Украине нанесен удар по порту на границе с Румынией и электростанции "Правобережная" - РИА Новости Крым, 22.11.2026

На Украине нанесен удар по порту на границе с Румынией и электростанции "Правобережная"

В ночь на воскресенье, 22 ноября, ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики, портовой инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили РИА Новости Крым, 22.11.2026

2026-11-22T08:52

2026-11-22T08:52

2026-11-22T09:05

новости сво

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одесская область

черное море

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удары по украине

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье, 22 ноября, ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики, портовой инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.В результате ударов поражены:электростанция "Правобережная" 330 кВ в Запорожье, обеспечивающая подачу электроэнергии предприятиям военной промышленности Украины;в порту Килия Одесской области – объекты портовой инфраструктуры, задействованные в доставке военного имущества и грузов для украинских вооруженных сил.Кроме того, на переходе морем, северо-восточнее Одессы, поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее грузы двойного назначения для ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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одесская область

черное море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, одесса, одесская область, черное море, вооруженные силы россии, удары по украине, потери всу