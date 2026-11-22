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На Украине нанесен удар по порту на границе с Румынией и электростанции "Правобережная"
На Украине нанесен удар по порту на границе с Румынией и электростанции "Правобережная" - РИА Новости Крым, 22.11.2026
На Украине нанесен удар по порту на границе с Румынией и электростанции "Правобережная"
В ночь на воскресенье, 22 ноября, ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики, портовой инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили РИА Новости Крым, 22.11.2026
2026-11-22T08:52
2026-11-22T08:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье, 22 ноября, ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики, портовой инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.В результате ударов поражены:электростанция "Правобережная" 330 кВ в Запорожье, обеспечивающая подачу электроэнергии предприятиям военной промышленности Украины;в порту Килия Одесской области – объекты портовой инфраструктуры, задействованные в доставке военного имущества и грузов для украинских вооруженных сил.Кроме того, на переходе морем, северо-восточнее Одессы, поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее грузы двойного назначения для ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, одесса, одесская область, черное море, вооруженные силы россии, удары по украине, потери всу
На Украине нанесен удар по порту на границе с Румынией и электростанции "Правобережная"
Удар по порту на границе с Румынией и электростанции "Правобережная" нанесли ВС РФ
08:52 22.11.2026 (обновлено: 09:05 22.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье, 22 ноября, ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики, портовой инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, портовой инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУ", – сказано в сообщении ведомства.
В результате ударов поражены:
электростанция "Правобережная" 330 кВ в Запорожье, обеспечивающая подачу электроэнергии предприятиям военной промышленности Украины;
в порту Килия Одесской области – объекты портовой инфраструктуры, задействованные в доставке военного имущества и грузов для украинских вооруженных сил.
Кроме того, на переходе морем, северо-восточнее Одессы, поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее грузы двойного назначения для ВСУ.
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