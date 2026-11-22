https://crimea.ria.ru/20261122/na-kubani-pyat-chelovek-raneny-posle-udara-vsu-1161277128.html
На Кубани пять человек ранены после удара ВСУ
На Кубани пять человек ранены после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 22.11.2026
На Кубани пять человек ранены после удара ВСУ
При атаке украинских боевиков на Краснодарский край в ночь на воскресенье, 22 ноября, ранения получили пять человек, сообщает региональный оперштаб. РИА Новости Крым, 22.11.2026
2026-11-22T11:45
2026-11-22T11:45
2026-11-22T11:45
новости
краснодарский край
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. При атаке украинских боевиков на Краснодарский край в ночь на воскресенье, 22 ноября, ранения получили пять человек, сообщает региональный оперштаб.В Афипском Северского района пострадали четыре человека. Повреждены кровли и остекления 13 частных домов.В станице Медведовской Тимашевского района пострадал один человек. Повреждено остекление частного дома.Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, краснодарский край, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
На Кубани пять человек ранены после удара ВСУ
Пять человек ранены на Кубани после удара ВСУ в ночь на воскресенье
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. При атаке украинских боевиков на Краснодарский край в ночь на воскресенье, 22 ноября, ранения получили пять человек, сообщает региональный оперштаб.
"Из-за падения обломков БПЛА в двух муниципалитетах Краснодарского края пострадали пять человек. Им оказали всю необходимую медицинскую помощь", – сказано в сообщении.
В Афипском Северского района пострадали четыре человека. Повреждены кровли и остекления 13 частных домов.
В станице Медведовской Тимашевского района пострадал один человек. Повреждено остекление частного дома.
Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы.
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