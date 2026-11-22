https://crimea.ria.ru/20261122/na-kubani-pyat-chelovek-raneny-posle-udara-vsu-1161277128.html

На Кубани пять человек ранены после удара ВСУ

На Кубани пять человек ранены после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 22.11.2026

На Кубани пять человек ранены после удара ВСУ

При атаке украинских боевиков на Краснодарский край в ночь на воскресенье, 22 ноября, ранения получили пять человек, сообщает региональный оперштаб. РИА Новости Крым, 22.11.2026

2026-11-22T11:45

2026-11-22T11:45

2026-11-22T11:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. При атаке украинских боевиков на Краснодарский край в ночь на воскресенье, 22 ноября, ранения получили пять человек, сообщает региональный оперштаб.В Афипском Северского района пострадали четыре человека. Повреждены кровли и остекления 13 частных домов.В станице Медведовской Тимашевского района пострадал один человек. Повреждено остекление частного дома.Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодарский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, краснодарский край, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу