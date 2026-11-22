https://crimea.ria.ru/20261122/krymskiy-most-kak-khodyat-elektrichki-na-kuban-i-obratno-22-noyabrya-1161274612.html

Крымский мост: как ходят электрички на Кубань и обратно 22 ноября

Крымский мост: как ходят электрички на Кубань и обратно 22 ноября - РИА Новости Крым, 22.11.2026

Крымский мост: как ходят электрички на Кубань и обратно 22 ноября

22 ноября между Крымом и Краснодарским краем курсируют 14 пригородных поездов. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании. РИА Новости Крым, 22.11.2026

2026-11-22T09:22

2026-11-22T09:22

2026-11-22T09:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. 22 ноября между Крымом и Краснодарским краем курсируют 14 пригородных поездов. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании.Так, на маршруте Керчь (старый вокзал) – Тамань-Пассажирская назначены четыре поезда: №6201 (отправление в 8:20, прибытие в 9:10), №6203 (11:25 – 12:25), №6205 (13:55 – 14:45) и №6207 (16:45 – 17:40).В обратном направлении Тамань-Пассажирская – Керчь также курсируют четыре состава: №6202 (9:50 – 10:35), №6204 (12:45 – 13:35), №6206 (15:40 – 16:25) и №6208 (19:05 – 19:55).На маршруте Анапа – Керчь/Керчь-Южная Новый парк назначены три поезда: №6803/6804 (отправление из Анапы в 9:18, прибытие в Керчь-Южную в 11:08), №6805/6806 (12:30 – 14:38, без остановки по ст. Керчь-Южная Новый парк) и №6811/6812 (19:54 – 22:20, с 18.11 без остановки по ст. Керчь-Южная Новый парк).В направлении Керчь/Керчь-Южная Новый парк – Анапа также следуют три поезда: №6125/6801/6802 (отправление из Керчи в 6:00, прибытие в Анапу в 8:33), №6807/6808 (14:53 – 17:00) и №6809/6810 (отправление из Керчи-Южной в 19:17, прибытие в Анапу в 21:10).По информации минтранса Крыма, железнодорожное сообщение по Крымскому мосту с пятницы, 20 ноября, функционирует в штатном режиме. В Керчи на станциях "Керчь-Южная", "Керчь-Пассажирская" и на автовокзале организованы пункты обогрева, где людям бесплатно предлагают горячий чай. Там же можно зарядить мобильные телефоны. На станции "Керчь-Южная" расположена комната матери и ребенка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост сегодня: что с ремонтом и сообщениемУдары по Крымскому мосту могут ускорить завершение СВО – КиселевОграничение движения поездов "Таврия" по Крыму продлили до 30 ноября

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