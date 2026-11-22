https://crimea.ria.ru/20261122/kak-v-krymu-populyariziruyut-izuchenie-geografii-1161244039.html

Как в Крыму популяризируют изучение географии

Как в Крыму популяризируют изучение географии - РИА Новости Крым, 22.11.2026

Как в Крыму популяризируют изучение географии

Крымчане и гости полуострова проявляют все больше вовлеченности в изучение географии – для этого в республике есть масса возможностей. Таким мнением в эфире... РИА Новости Крым, 22.11.2026

2026-11-22T18:10

2026-11-22T18:10

2026-11-22T18:10

рго (русское географическое общество)

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Крымчане и гости полуострова проявляют все больше вовлеченности в изучение географии – для этого в республике есть масса возможностей. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился председатель Феодосийского местного отделения Русского географического общества (РГО) Игорь Смородский.По словам специалиста, Крым с его спецификой, красотой природы, географией и историей всегда является местом притяжения для местных жителей и туристов.Феодосийское отделение ежегодно в план своих мероприятий вносит всевозможные походы в разные уголки полуострова, поделился собеседник.В своей деятельности, добавил он, организация особенно много внимания направляет на взаимодействие со школьниками и молодежью."Мы больше всего всегда стараемся, чтобы на нашу площадку, на геостанцию, пришли школьники. Это интересно и познавательно, а РГО – это, прежде всего, место, куда приходят заинтересованные люди, которые пытаются что-то новое узнать, увидеть, познакомиться с интересными людьми", – отметил гость эфира.Одним из направлений в популяризации географического интереса среди подрастающего поколения, по словам собеседника, является и работа молодежного клуба.Помимо молодежного клуба, при РГО есть порядка 20 разнообразных программ, дополнил Смородский. Участие в фотовыставках и открытиях доступно для любителей географии с различным уровнем знаний."Например, на географический диктант может попасть любой, а если это мероприятие связано с научной деятельностью, с какими-то длинными походами, как, допустим, были мероприятия, связанные с поездкой на Камчатку, на Курилы, на Сахалин, то туда попадают, как правило, люди более опытные, подготовленные, которые обладают более широкими знаниями", – рассказал эксперт.Ранее сообщалось, что 22 ноября в городах России стартует ежегодная просветительская международная акция "Географический диктант", она пройдет также в Республике Крым, где будет работать более 40 площадок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Создать и сохранить: новый курорт в Крыму будет сотрудничать с РГОКак в России появился первый учебник по географии – инфографика"Золотые пески России": каким будет новый курорт на западе Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рго (русское географическое общество), крым, общество