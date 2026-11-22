https://crimea.ria.ru/20261122/kak-ne-popast-pod-blokirovku-banka-pri-perevode-deneg-1161097496.html

Как не попасть под блокировку банка при переводе денег

Как не попасть под блокировку банка при переводе денег - РИА Новости Крым, 22.11.2026

Как не попасть под блокировку банка при переводе денег

Превышение лимита на перевод денежных средств, а также пополнение карты суммой свыше 30 тысяч рублей, которое планируют ввести в России с 2028 года, для... РИА Новости Крым, 22.11.2026

2026-11-22T19:31

2026-11-22T19:31

2026-11-22T19:31

совет эксперта

банк

деньги

росфинмониторинг

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Превышение лимита на перевод денежных средств, а также пополнение карты суммой свыше 30 тысяч рублей, которое планируют ввести в России с 2028 года, для обычного россиянина могут стать причиной блокировки счета. Как избежать неприятностей при безобидных финансовых действиях – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал кандидат экономических наук, эксперт финансового рынка Андрей Бархота.В то же время, по мнению эксперта, обычным гражданам не стоит слишком переживать, так как у Росфинмониторинга более высокая планка материальности – несколько сотен тысяч рублей."То есть когда мы говорим о переводе пяти тысяч по номеру телефона незнакомому человеку – все-таки под ограничения это не попадает. Потенциально, если большая сумма и совершенно нетипичная операция – может быть блокировка на год. Но на практике, если сумма до 50 тысяч, удавалось разблокировать ее в течение недели", – привел пример собеседник.Важным, по мнению экономиста, при переводе крупных сумм является предоставление документов, подтверждающих характер операции и ее экономический смысл."Если перевод совершен впервые, как правило, это – компенсация чьих-то расходов. Нужно показать расходные ведомости. Если речь идет об аренде жилья – нужно показать договор или соглашение со стороной, которая арендует жилье и переводит эти деньги. Если речь идет о дорогой покупке или подарке, нужно подтвердить ее чеком, копией или сканом, что эта покупка совершена и есть некая договоренность", – посоветовал гость эфира.Если впервые переводится большая сумма, собеседник рекомендовал вообще отказываться от таких операций, потому что вероятность ошибочной блокировки очень высокая. Можно попробовать вводить частями, рекомендует Андрей Бархота. Но, если совершенно нетипичная операция, нет чеков, есть только неформальная договоренность, лучше всего использовать альтернативные способы, потому что риск велик, отметил он.Специалист напомнил, что в быту, если вы покупаете, например, стройматериалы в магазине и оплачиваете картой, а стройматериалы вам не подошли, вы делаете возврат, то деньги вам тоже возвращают на карту, а не наличными."Если вы дали взаймы наличными своему соседу, другу, приятелю, то и возвращать нужно тоже наличными. Никаких карт, переводов и так далее, потому что первоначальные займы ни Росфинмониторинг, ни банк, ни Центральный банк не видят, поэтому для них это будет выглядеть как мошенническая схема. Здесь всегда руководствуются принципом: если наличные на входе, наличные на выходе. Если вы делали перевод на карту, то перевод на карту может считаться возвратом этого займа. Тогда проблем либо не будет вовсе, либо они будут легко устранимы за счет того, что будет показана входящая зеркальная операция", – обратил внимание специалист.При этом, добавил он, в первую очередь страдает тот, кто отправляет средства."Если крупная сумма отправляется одним физическим лицом в адрес другого, но при этом операция имеет нетипичный характер, то эта сумма не доходит до получателя, она не появляется у него на счете, а вот счет отправителя может быть заблокирован. То есть страдает всегда отправитель, а получатель просто не получит эти деньги", – пояснил экономист.Главное правило безопасных переводов, считает он, – их логичность."Логичность, последовательность и эффект прецедента, что у вас ранее это было. Есть такие технические правила. Если вы переводите впервые 40 тысяч, а раньше более десяти не переводили, попробуйте сделать это частями, растянуть, например, на два дня, и переводить по 10-15 тысяч. Если первые десять тысяч дойдут до получателя, можете действовать дальше. Обязательно в назначении перевода пишите экономический смысл и ссылайтесь на какие-то документы. Если эта графа заполнена, можно доказать, что операция носит реальный характер, ее экономический смысл прояснен. Ну и самое главное, если это крупная сумма, например, условно говоря, 200 тысяч рублей, никогда не используйте такой способ, потому что в таком случае блокировка очень вероятна", – подытожил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цифровой рубль запустят в России с 1 сентябряВ России вводят новое правило для переводов по СБПВ РФ начали создавать сеть "белых банкоматов": что это даст крымчанам

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, банк, деньги, росфинмониторинг