https://crimea.ria.ru/20261122/gde-v-krymu-zapravitsya-benzinom-po-100-rubley-22-noyabrya-1161272142.html

Где в Крыму заправиться бензином по 100 рублей 22 ноября

Где в Крыму заправиться бензином по 100 рублей 22 ноября - РИА Новости Крым, 22.11.2026

Где в Крыму заправиться бензином по 100 рублей 22 ноября

м. В Крыму в воскресенье, 22 ноября, топливо по цене 100 рублей за литр можно будет приобрести на заправках двух сетей, сообщает минтопэнерго республики. РИА Новости Крым, 22.11.2026

2026-11-22T08:11

2026-11-22T08:11

2026-11-22T08:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в воскресенье, 22 ноября, топливо по цене 100 рублей за литр можно будет приобрести на заправках двух сетей, сообщает минтопэнерго республики.По данным ведомства, бензин марки АИ-92, а также дизтопливо можно приобрести на АЗС "АТАН" с 8:00.С 14:00 бензин АИ-92 и АИ-95, а также дизтопливо будут доступны на АЗС "ТЭС" по трассе "Таврида" в Симферопольском, Белогорском, Кировском, Ленинском районах.С 15:00 бензином АИ-92 и АИ-95, а также дизтопливом можно заправиться на АЗС "ТЭС" в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском Сакском районах, в Керчи, Симферополе, Феодосии, Евпатории, Симферополе, Феодосии, и на Южном берегу Крыма.Данные обновляются ежедневно с 07:30, а также в течение дня на интерактивной карте по ссылке toplivo.rk.gov.ru по мере поступления данных от нефтетрейдеров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в числе 52 регионов России заключил соглашения о стабилизации цен на топливоРоссия ввела временный запрет на вывоз отдельных видов нефтепродуктовРФ готова поставить на мировые рынки свыше 2 млн тонн дизеля в ноябре

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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