Крымский мост: найдены решения по восстановлению
Крымский мост – определены этапы восстановления транспортного перехода
15:55 22.11.2026 (обновлено: 16:10 22.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Этапы восстановления Крымского моста определены, собраны проектировщики и строители, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
"Определили все необходимые решения, которые нам нужны. Собрали проектировщиков, строителей, поставщиков материалов. Определили этапы восстановления Крымского моста, занимаемся этим в ежедневном режиме", – сказал Хуснуллин, соответствующие кадры опубликованы в его Telegram-канале.
В ночь на понедельник ВСУ атаковали Крымский мост. Тогда движение автотранспорта на день закрыли, поезда ходили в штатном режиме. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани развернули два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом.
Вечером 16 ноября зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, отправились в путь.
После повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было приостановлено.
Уже днем 17 ноября движение поездов по одному пути железнодорожной части Крымского моста открыли. Автодорожная часть моста остается закрытой.
Третий удар по мосту враг нанесен в ночь на 19 ноября. Движение поездов через транспортный переход остановили. Сообщение по одному железнодорожному пути запустили к вечеру четверга.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что план восстановления транспортного перехода через Керченский пролив полностью согласован. Необходимые средства на проведение работ предусмотрены. Он также добавил, что отдельные элементы Крымского моста могут быть запущены через месяц-два.
Президент РФ Владимир Путин заверил, что мост восстановят, а ответ Вооруженных сил России на эти атаки будет очень болезненным для киевского режима.