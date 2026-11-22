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Крымский мост: найдены решения по восстановлению

Крымский мост: найдены решения по восстановлению - РИА Новости Крым, 22.11.2026

Крымский мост: найдены решения по восстановлению

Этапы восстановления Крымского моста определены, собраны проектировщики и строители, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 22.11.2026

2026-11-22T15:55

2026-11-22T15:55

2026-11-22T16:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Этапы восстановления Крымского моста определены, собраны проектировщики и строители, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.В ночь на понедельник ВСУ атаковали Крымский мост. Тогда движение автотранспорта на день закрыли, поезда ходили в штатном режиме. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани развернули два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом.Вечером 16 ноября зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, отправились в путь.После повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было приостановлено.Уже днем 17 ноября движение поездов по одному пути железнодорожной части Крымского моста открыли. Автодорожная часть моста остается закрытой.Третий удар по мосту враг нанесен в ночь на 19 ноября. Движение поездов через транспортный переход остановили. Сообщение по одному железнодорожному пути запустили к вечеру четверга.Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что план восстановления транспортного перехода через Керченский пролив полностью согласован. Необходимые средства на проведение работ предусмотрены. Он также добавил, что отдельные элементы Крымского моста могут быть запущены через месяц-два.Президент РФ Владимир Путин заверил, что мост восстановят, а ответ Вооруженных сил России на эти атаки будет очень болезненным для киевского режима.Атаки ВСУ на Крымский мостСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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