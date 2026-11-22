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Дом был полностью охвачен огнем: смертельный пожар произошел в Балаклаве
Дом был полностью охвачен огнем: смертельный пожар произошел в Балаклаве - РИА Новости Крым, 22.11.2026
Дом был полностью охвачен огнем: смертельный пожар произошел в Балаклаве
В Балаклаве в воскресенье днем загорелся жилой двухэтажный дом, в огне погиб мужчина. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу Севастополю. РИА Новости Крым, 22.11.2026
2026-11-22T18:43
2026-11-22T18:43
2026-11-22T18:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. В Балаклаве в воскресенье днем загорелся жилой двухэтажный дом, в огне погиб мужчина. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу Севастополю.Вызов на улицу Василия Жукова поступил в 14 часов 37 минут. Прибыв к месту, силы МЧС России установили, что горит частный двухэтажный дом, он был полностью охвачен огнем.Спасатели не допустили распространения огня – пожар площадью 70 квадратных метров локализовали чуть менее чем за час и полностью ликвидировали огонь в 17:05. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.Всего на месте работали 34 человека и 11 единиц техники, проинформировали в МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сгорел жилой домВ Севастополе на пожаре в многоэтажке спасли мужчинуВ Крыму на 20% выросло число смертей на пожарах за год
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балаклава, новости севастополя, мчс севастополя, происшествия, пожар
Дом был полностью охвачен огнем: смертельный пожар произошел в Балаклаве
Смертельный пожар в жилом доме произошел в воскресенье днем в Балаклаве
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. В Балаклаве в воскресенье днем загорелся жилой двухэтажный дом, в огне погиб мужчина. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу Севастополю.
Вызов на улицу Василия Жукова поступил в 14 часов 37 минут. Прибыв к месту, силы МЧС России установили, что горит частный двухэтажный дом, он был полностью охвачен огнем.
"Внутри пожарные обнаружили погибшего мужчину 1973 года рождения. Пламя угрожало также гаражу – из него эвакуировали автомобиль", – сообщили в МЧС.
Спасатели не допустили распространения огня – пожар площадью 70 квадратных метров локализовали чуть менее чем за час и полностью ликвидировали огонь в 17:05. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Всего на месте работали 34 человека и 11 единиц техники, проинформировали в МЧС.
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