https://crimea.ria.ru/20261122/dom-byl-polnostyu-okhvachen-ognem-smertelnyy-pozhar-proizoshel-v-balaklave-1161286134.html

Дом был полностью охвачен огнем: смертельный пожар произошел в Балаклаве

Дом был полностью охвачен огнем: смертельный пожар произошел в Балаклаве - РИА Новости Крым, 22.11.2026

Дом был полностью охвачен огнем: смертельный пожар произошел в Балаклаве

В Балаклаве в воскресенье днем загорелся жилой двухэтажный дом, в огне погиб мужчина. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу Севастополю. РИА Новости Крым, 22.11.2026

2026-11-22T18:43

2026-11-22T18:43

2026-11-22T18:43

балаклава

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. В Балаклаве в воскресенье днем загорелся жилой двухэтажный дом, в огне погиб мужчина. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу Севастополю.Вызов на улицу Василия Жукова поступил в 14 часов 37 минут. Прибыв к месту, силы МЧС России установили, что горит частный двухэтажный дом, он был полностью охвачен огнем.Спасатели не допустили распространения огня – пожар площадью 70 квадратных метров локализовали чуть менее чем за час и полностью ликвидировали огонь в 17:05. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.Всего на месте работали 34 человека и 11 единиц техники, проинформировали в МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сгорел жилой домВ Севастополе на пожаре в многоэтажке спасли мужчинуВ Крыму на 20% выросло число смертей на пожарах за год

балаклава

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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