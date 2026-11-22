https://crimea.ria.ru/20261122/ataki-vsu-na-krymskiy-most-i-vstrecha-putina-s-trampom-i-si-tszinpinom-top-novostey-nedeli-1161246174.html

Атаки ВСУ на Крымский мост и встреча Путина с Трампом и Си Цзиньпином: топ новостей недели

Атаки ВСУ на Крымский мост и встреча Путина с Трампом и Си Цзиньпином: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 22.11.2026

Атаки ВСУ на Крымский мост и встреча Путина с Трампом и Си Цзиньпином: топ новостей недели

Атаки ВСУ на Крымский мост – три удара с разрушениями за неделю. Встреча президента России Владимира Путина с лидерами США и Китая Дональдом Трампом и Си... РИА Новости Крым, 22.11.2026

2026-11-22T17:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости Крым. Атаки ВСУ на Крымский мост – три удара с разрушениями за неделю. Встреча президента России Владимира Путина с лидерами США и Китая Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. Террор ВСУ российских регионов. Крушение самолета в Кемеровской области. В Черном море затонул танкер с газом. Лимит на продажу топлива в Севастополе из-за ажиотажного спроса. В Европе стали отказываться помогать Украине.О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.Разрушительные атаки ВСУ на Крымский мостВ ночь на понедельник ВСУ атаковали Крымский мост. Тогда движение автотранспорта на день закрыли, поезда ходили в штатном режиме. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани развернули два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом.Вечером 16 ноября зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, отправились в путь.После повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было приостановлено.Уже днем 17 ноября движение поездов по одному пути железнодорожной части Крымского моста открыли. Автодорожная часть моста остается закрытой.Третий удар по мосту враг нанесен в ночь на 19 ноября. Движение поездов через транспортный переход остановили. Сообщение по одному железнодорожному пути запустили к вечеру четверга.Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что план восстановления транспортного перехода через Керченский пролив полностью согласован. Необходимые средства на проведение работ предусмотрены. Он также добавил, что отдельные элементы Крымского моста могут быть запущены через месяц-два. Этапы восстановления транспортного перехода определены, собраны проектировщики и строители.Президент РФ Владимир Путин заверил, что мост восстановят, а ответ Вооруженных сил России на эти атаки будет очень болезненным для киевского режима.Атаки ВСУ на Крымский мостВстреча Путина с Трампом и Си ЦзиньпиномВ четверг, 19 ноября, на полях саммита Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) состоялась двухсторонняя встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.Позже в тот же день прошла трехсторонняя встреча, в которой также участвовал председатель КНР Си Цзиньпин.В среду и в четверг президент РФ Владимир Путин находился с визитом в Шэньчжэне. Он выступил на деловом саммите, указав на превращение Азиатско-Тихоокеанского региона в центр глобальной экономики и отметил провал попыток стран Запада сдержать конкурентов.Затем президент провел третью личную встречу с Си Цзиньпином в этом году. Лидеры обсудили международную обстановку и двусторонние отношения. Также глава российского государства кратко пообщался с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом и провел двустороннюю встречу с президентом Вьетнама То Ламом.Удары боевиков Зеленского по регионам России15-го ноября ночью ВСУ атаковали Таганрог – погиб главный инженер электроподстанции. Также четыре человека были ранены из-за падения обломков БПЛА на их автомобили на трассе и АЗС️. Позже стало известно, что до пяти человек увеличилось число пострадавших из-за этого удара.В понедельник, 16 ноября, в Азове Ростовской области из-за атаки вражеских беспилотников были ранены три человека, на четырех производственных объектах вспыхнули пожары.Четыре мирных жителя были ранены в Краснодарском крае при атаке украинских беспилотников. В воскресенье пострадали еще пятеро.В ночь на пятницу ВСУ атаковали поселок Юбилейное в ЛНР. Удар пришелся по жилым домам, в одном из них обрушились бетонные перекрытия между подъездами. Из-за варварского удара погибли шесть человек.При крушении самолета на Кузбассе погибли 19 человекВо вторник, 17 ноября, в Минобороны России сообщили, что 19 человек погибли при крушении военно-транспортного самолета Ан-12 в Кемеровской области при выполнении планового полета.Как информировал в тот же день убернатор региона Илья Середюк, воздушное судно упало в районе села Ягуново.В Черном море затонул танкер с газомВо вторник, 17 ноября, в Черном море, в 80 километрах от болгарского города Бяла, затонуло судно GAS HUSKY. Танкер шел под флагом Либерии."Судно GAS HUSKY затонуло в Черном море", – говорится в материале. По информации портала, танкер перевозил пропан, его экипаж состоял из 19 человек, все они филиппинцы. В районе происшествия была развернута поисково-спасательная операция с привлечением авиации.В Севастополе вводят лимит на бензинВласти Севастополя вводят лимит на продажу топлива на фоне ажиотажной скупки бензина на АЗС. Об этом в середине недели заявил губернатор Михаил Развожаев.По словам Развожаева, к нему обращаются многие севастопольцы с жалобами на невозможность заправиться из-за очередей и чрезмерных объемов закупки топлива отдельными водителями.Он подчеркнул, что главная цель ограничений – обеспечить доступ к бензину для всех.В Европе стали отказываться помогать КиевуКонфликт на Украине показал, что Евросоюз и НАТО являются нежизнеспособными организациями и их распад уже близок. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт и политолог Василий Фатигаров, отметив, что по этой причине скоро вся Европа откажется помогать Киеву.Так Болгария и Польша объявили, что больше не будут финансировать закупки американского оружия для снабжения Украины. С соответствующими заявлениями выступили премьеры стран Румен Радев и Дональд Туск. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на фоне угроз канцлера Германии Фридриха Мерца из-за нежелания Братиславы поддержать выделение Украине очередного кредита, заявил, что республика суверенна, не позволит себя шантажировать и денег Киеву не даст.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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