https://crimea.ria.ru/20261122/170-ukrainskikh-bespilotnikov-likvidirovali-nad-regionami-rf-za-noch-1161274023.html

170 украинских беспилотников ликвидировали над регионами РФ за ночь

170 украинских беспилотников ликвидировали над регионами РФ за ночь - РИА Новости Крым, 22.11.2026

170 украинских беспилотников ликвидировали над регионами РФ за ночь

170 вражеских беспилотников ликвидировали средства российской ПВО в течение ночи над регионами РФ, в том числе над Крымом, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.11.2026

2026-11-22T08:45

2026-11-22T08:45

2026-11-22T09:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. 170 вражеских беспилотников ликвидировали средства российской ПВО в течение ночи над регионами РФ, в том числе над Крымом, сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что дроны ВСУ ликвидировали над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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