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170 украинских беспилотников ликвидировали над регионами РФ за ночь
170 украинских беспилотников ликвидировали над регионами РФ за ночь - РИА Новости Крым, 22.11.2026
170 украинских беспилотников ликвидировали над регионами РФ за ночь
170 вражеских беспилотников ликвидировали средства российской ПВО в течение ночи над регионами РФ, в том числе над Крымом, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.11.2026
2026-11-22T08:45
2026-11-22T08:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. 170 вражеских беспилотников ликвидировали средства российской ПВО в течение ночи над регионами РФ, в том числе над Крымом, сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что дроны ВСУ ликвидировали над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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170 украинских беспилотников ликвидировали над регионами РФ за ночь
170 беспилотников ВСУ перехватили и уничтожили над регионами России за ночь
08:45 22.11.2026 (обновлено: 09:03 22.11.2026)