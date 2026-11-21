https://crimea.ria.ru/20261121/vo-vladikavkaze-posle-vzryva-gaza-chastichno-obrushilsya-podezd-doma-1161268118.html

Во Владикавказе после взрыва газа частично обрушился подъезд дома

Во Владикавказе после взрыва газа частично обрушился подъезд дома - РИА Новости Крым, 21.11.2026

Во Владикавказе после взрыва газа частично обрушился подъезд дома

В многоэтажном доме во Владикавказе, в котором в одной из квартир взорвался газ, произошло частичное обрушение подъезда. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 21.11.2026

2026-11-21T20:28

2026-11-21T20:28

2026-11-21T20:53

владикавказ

северная осетия

газ

взрыв газа

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В многоэтажном доме во Владикавказе, в котором в одной из квартир взорвался газ, произошло частичное обрушение подъезда. Об этом сообщает администрация города.В субботу во Владикавказе на улице Курсантов-Кировцев в многоквартирном доме на 6-м этаже произошел хлопок. Два человека погибли, двое пострадали. По данным Следственного комитета РФ, в доме произошла утечка газа с последующим воспламенением. Возбуждено уголовное дело. В городе режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.Власти города совместно с жилинспекцией и домомоуправлением уточняет список жильцов, которым необходимо жилье на период восстановления поврежденных квартир.Для временного размещения горожан подготовлены 40 квартир из городского маневренного фонда, добавили в администрации.По предварительным данным, пострадали 38 квартир.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

владикавказ

северная осетия

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владикавказ, северная осетия, газ, взрыв газа, происшествия, новости