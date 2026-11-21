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Во Владикавказе после взрыва газа частично обрушился подъезд дома
Во Владикавказе после взрыва газа частично обрушился подъезд дома - РИА Новости Крым, 21.11.2026
Во Владикавказе после взрыва газа частично обрушился подъезд дома
В многоэтажном доме во Владикавказе, в котором в одной из квартир взорвался газ, произошло частичное обрушение подъезда. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 21.11.2026
2026-11-21T20:28
2026-11-21T20:28
2026-11-21T20:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В многоэтажном доме во Владикавказе, в котором в одной из квартир взорвался газ, произошло частичное обрушение подъезда. Об этом сообщает администрация города.В субботу во Владикавказе на улице Курсантов-Кировцев в многоквартирном доме на 6-м этаже произошел хлопок. Два человека погибли, двое пострадали. По данным Следственного комитета РФ, в доме произошла утечка газа с последующим воспламенением. Возбуждено уголовное дело. В городе режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.Власти города совместно с жилинспекцией и домомоуправлением уточняет список жильцов, которым необходимо жилье на период восстановления поврежденных квартир.Для временного размещения горожан подготовлены 40 квартир из городского маневренного фонда, добавили в администрации.По предварительным данным, пострадали 38 квартир.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владикавказ, северная осетия, газ, взрыв газа, происшествия, новости
Во Владикавказе после взрыва газа частично обрушился подъезд дома
Во Владикавказе частично обрушился подъезд многоэтажки после взрыва газа
20:28 21.11.2026 (обновлено: 20:53 21.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В многоэтажном доме во Владикавказе, в котором в одной из квартир взорвался газ, произошло частичное обрушение подъезда. Об этом сообщает администрация города.
В субботу во Владикавказе на улице Курсантов-Кировцев в многоквартирном доме на 6-м этаже произошел хлопок. Два человека погибли, двое пострадали. По данным Следственного комитета РФ, в доме произошла утечка газа с последующим воспламенением. Возбуждено уголовное дело. В городе режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.
"В многоквартирном доме по ул. Курсантов-Кировцев, 4 "а" в результате взрыва газа произошло частичное обрушение подъезда, выбиты окна", - говорится в сообщении
Власти города совместно с жилинспекцией и домомоуправлением уточняет список жильцов, которым необходимо жилье на период восстановления поврежденных квартир.
Для временного размещения горожан подготовлены 40 квартир из городского маневренного фонда, добавили в администрации.
По предварительным данным, пострадали 38 квартир.
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