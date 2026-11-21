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В Ялте 20 домов остались без отопления из-за аварий на теплотрассах
В Ялте 20 домов остались без отопления из-за аварий на теплотрассах - РИА Новости Крым, 21.11.2026
В Ялте 20 домов остались без отопления из-за аварий на теплотрассах
Жители 20 многоквартирных домов в Ялте в субботу остаются без отопления из-за порывов внутридомовых сетей. Об этом сообщила врио главы администрации города... РИА Новости Крым, 21.11.2026
2026-11-21T11:12
2026-11-21T11:12
2026-11-21T11:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Жители 20 многоквартирных домов в Ялте в субботу остаются без отопления из-за порывов внутридомовых сетей. Об этом сообщила врио главы администрации города Светлана Шевченко.По ее данным, тепла нет у жильцов двух домов на Видовом проезде. Там специалисты "Крымтеплокоммунэнерго" выявили прорыв трубы. С утра ведется полная замена и монтаж нового участка.На улице Малышева, 6 при запуске отопления выявлена проблема на внутридомовых сетях.Кроме того, управляющие компании устраняют неполадки на внутридомовых сетях по улицам Крупской, 52 и Васильева, 15.Порывы в сетях отопления в Ялте устраняют с прошлой недели. 11 ноября из-за аварий на трубопроводах ряд многоэтажных домов остался без теплоснабжения. На следующий день работы велись на семи адресах. 14 ноября в Ялте коммунальщики и управляющие компании устраняли аварии на внутридомовых сетях теплоснабжения в многоэтажках. 19 ноября без отопления были жильцы 23 домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, ялта, отопление, отопительный сезон в крыму, жкх крыма и севастополя, новости крыма, светлана шевченко
В Ялте 20 домов остались без отопления из-за аварий на теплотрассах
В Ялте 20 многоквартирных домов остались без отопления из-за аварий на теплотрассах
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Жители 20 многоквартирных домов в Ялте в субботу остаются без отопления из-за порывов внутридомовых сетей. Об этом сообщила врио главы администрации города Светлана Шевченко.
По ее данным, тепла нет у жильцов двух домов на Видовом проезде. Там специалисты "Крымтеплокоммунэнерго" выявили прорыв трубы. С утра ведется полная замена и монтаж нового участка.
На улице Малышева, 6 при запуске отопления выявлена проблема на внутридомовых сетях.
"Для проведения работ сегодня будет временно остановлена ветка от котельной по улице Дзержинского, 3 - порядка 15 МКД временно останутся без отопления", - добавила Шевченко.
Кроме того, управляющие компании устраняют неполадки на внутридомовых сетях по улицам Крупской, 52 и Васильева, 15.
Порывы в сетях отопления в Ялте устраняют с прошлой недели. 11 ноября из-за аварий на трубопроводах ряд многоэтажных домов остался
без теплоснабжения. На следующий день работы велись на семи адресах
. 14 ноября в Ялте коммунальщики и управляющие компании устраняли
аварии на внутридомовых сетях теплоснабжения в многоэтажках. 19 ноября без отопления
были жильцы 23 домов.
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