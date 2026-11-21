https://crimea.ria.ru/20261121/v-yalte-20-domov-ostalis-bez-otopleniya-iz-za-avariy-na-teplotrassakh-1161257208.html

В Ялте 20 домов остались без отопления из-за аварий на теплотрассах

В Ялте 20 домов остались без отопления из-за аварий на теплотрассах - РИА Новости Крым, 21.11.2026

В Ялте 20 домов остались без отопления из-за аварий на теплотрассах

Жители 20 многоквартирных домов в Ялте в субботу остаются без отопления из-за порывов внутридомовых сетей. Об этом сообщила врио главы администрации города... РИА Новости Крым, 21.11.2026

2026-11-21T11:12

2026-11-21T11:12

2026-11-21T11:12

крым

ялта

отопление

отопительный сезон в крыму

жкх крыма и севастополя

новости крыма

светлана шевченко

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/0e/1161058217_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_daec28ad6b3d8f5463f92b9bc3ed5d09.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Жители 20 многоквартирных домов в Ялте в субботу остаются без отопления из-за порывов внутридомовых сетей. Об этом сообщила врио главы администрации города Светлана Шевченко.По ее данным, тепла нет у жильцов двух домов на Видовом проезде. Там специалисты "Крымтеплокоммунэнерго" выявили прорыв трубы. С утра ведется полная замена и монтаж нового участка.На улице Малышева, 6 при запуске отопления выявлена проблема на внутридомовых сетях.Кроме того, управляющие компании устраняют неполадки на внутридомовых сетях по улицам Крупской, 52 и Васильева, 15.Порывы в сетях отопления в Ялте устраняют с прошлой недели. 11 ноября из-за аварий на трубопроводах ряд многоэтажных домов остался без теплоснабжения. На следующий день работы велись на семи адресах. 14 ноября в Ялте коммунальщики и управляющие компании устраняли аварии на внутридомовых сетях теплоснабжения в многоэтажках. 19 ноября без отопления были жильцы 23 домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, отопление, отопительный сезон в крыму, жкх крыма и севастополя, новости крыма, светлана шевченко