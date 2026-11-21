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В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 21.11.2026
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Угроза атаки украинских беспилотников миновала, людям разрешили покидать укрытия. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 21.11.2026
2026-11-21T11:29
2026-11-21T11:29
2026-11-21T11:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Угроза атаки украинских беспилотников миновала, людям разрешили покидать укрытия. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Сирены в городе включили в 11:20. Опасность сохранялась 9 минут.Морской пассажирский транспорт возобновил работу.В апреле 2026-го севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
В Севастополе звучит отбой воздушной тревоги
11:29 21.11.2026 (обновлено: 11:31 21.11.2026)