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В Крыму в субботу шесть районов и три города остались без света
В Крыму в субботу шесть районов и три города остались без света - РИА Новости Крым, 21.11.2026
В Крыму в субботу шесть районов и три города остались без света
В субботу в Крыму шесть районов и три города ориентировочно на три часа обесточены в связи с введенными ограничениями подачи электроэнергии. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.11.2026
2026-11-21T11:40
2026-11-21T11:40
2026-11-21T11:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму шесть районов и три города ориентировочно на три часа обесточены в связи с введенными ограничениями подачи электроэнергии. Об этом сообщили в "Крымэнерго".В Раздольненском районе света нет у жителей сел Березовка, Ульяновка, Орловка, Каштановка, Бахчевка.В Советском районе – обесточены поселкои Советский, Краснофлотском, Шахтино, Марково, Урожайная, Присивашное, Чапаевка, Новый мир, Николаевка, Некрасовка, Ровенки, Дмитровка, Черноземное, Демьяновка, Алмазное, Раздольное, Корнеевка, Октябрьское.В Сакском – в Михайловке, Орехово, Штормовом, Хуторке, Витино, Ромашкино, Абрикосовке, Шишкино, Фурманово, Воробьево.В Первомайском районе электричество отсутствует у жителей Левитановки, Калинино, Гришино, Фрунзе.В Кировском – в поселках Кировское, Яркое Поле, Шубино, Токарево.В Джанкойском районе без света остаются Изумрудное, Луганское. В Джанкое света нет на 75 улицах и переулках. В Евпатории обесточены жители 36 улиц, в Белогорске – 44 улицы и три садовых товарищества.В Крыму в субботу ввели ограничения режима потребления электрической мощности. В населенных пунктах будут отключать свет на три-шесть часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Крыму в субботу шесть районов и три города остались без света
В Крыму шесть районов и три города остались без света в субботу
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму шесть районов и три города ориентировочно на три часа обесточены в связи с введенными ограничениями подачи электроэнергии. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
В Раздольненском районе света нет у жителей сел Березовка, Ульяновка, Орловка, Каштановка, Бахчевка.
В Советском районе – обесточены поселкои Советский, Краснофлотском, Шахтино, Марково, Урожайная, Присивашное, Чапаевка, Новый мир, Николаевка, Некрасовка, Ровенки, Дмитровка, Черноземное, Демьяновка, Алмазное, Раздольное, Корнеевка, Октябрьское.
В Сакском – в Михайловке, Орехово, Штормовом, Хуторке, Витино, Ромашкино, Абрикосовке, Шишкино, Фурманово, Воробьево.
В Первомайском районе электричество отсутствует у жителей Левитановки, Калинино, Гришино, Фрунзе.
В Кировском – в поселках Кировское, Яркое Поле, Шубино, Токарево.
В Джанкойском районе без света остаются Изумрудное, Луганское.
В Джанкое света нет на 75 улицах и переулках. В Евпатории обесточены жители 36 улиц, в Белогорске – 44 улицы и три садовых товарищества.
В Крыму в субботу ввели ограничения
режима потребления электрической мощности. В населенных пунктах будут отключать свет на три-шесть часов.
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