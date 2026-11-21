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В Крыму в субботу шесть районов и три города остались без света

В Крыму в субботу шесть районов и три города остались без света - РИА Новости Крым, 21.11.2026

В Крыму в субботу шесть районов и три города остались без света

В субботу в Крыму шесть районов и три города ориентировочно на три часа обесточены в связи с введенными ограничениями подачи электроэнергии. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.11.2026

2026-11-21T11:40

2026-11-21T11:40

2026-11-21T11:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму шесть районов и три города ориентировочно на три часа обесточены в связи с введенными ограничениями подачи электроэнергии. Об этом сообщили в "Крымэнерго".В Раздольненском районе света нет у жителей сел Березовка, Ульяновка, Орловка, Каштановка, Бахчевка.В Советском районе – обесточены поселкои Советский, Краснофлотском, Шахтино, Марково, Урожайная, Присивашное, Чапаевка, Новый мир, Николаевка, Некрасовка, Ровенки, Дмитровка, Черноземное, Демьяновка, Алмазное, Раздольное, Корнеевка, Октябрьское.В Сакском – в Михайловке, Орехово, Штормовом, Хуторке, Витино, Ромашкино, Абрикосовке, Шишкино, Фурманово, Воробьево.В Первомайском районе электричество отсутствует у жителей Левитановки, Калинино, Гришино, Фрунзе.В Кировском – в поселках Кировское, Яркое Поле, Шубино, Токарево.В Джанкойском районе без света остаются Изумрудное, Луганское. В Джанкое света нет на 75 улицах и переулках. В Евпатории обесточены жители 36 улиц, в Белогорске – 44 улицы и три садовых товарищества.В Крыму в субботу ввели ограничения режима потребления электрической мощности. В населенных пунктах будут отключать свет на три-шесть часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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